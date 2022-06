La Coupe Vanier 2022 au domicile des Mustangs

It's OFFICIAL!!! The 57th @USPORTSca Vanier Cup is coming to @WesternU 🏆



This will be Western’s—and London’s—first time hosting the national championship game, set for November 26. FULL DETAILS ➡️ https://t.co/xePIOMRMtL#RunWithUs #VanierCup2022 #LdnOnt @tourism_london pic.twitter.com/mVW7NaLG6S