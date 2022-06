La SO/COM change de garde

La Société des communicateurs de Québec (SO/COM) annonce la nomination d’Alain Madgin, copropriétaire de TACTIX, relations gouvernementales et affaires publiques et administrateur de la SO/COM depuis 2019, à titre de président de l’organisation. C’est sous le signe de la relance post-COVID que M. Madgin prend les rênes de l’organisation en saluant le travail et, notamment, le difficile mandat de son prédécesseur Jean François Larouche, qui a dirigé l’organisation de 2019 à 2022.

«Il me fait plaisir d’entreprendre la prochaine étape de développement de la SO/COM en compagnie de nouveau.elle.s professionnel.elle.s de la communication au sein du conseil d’administration. Nous souhaitons amener notre association à un autre niveau en proposant de nouveaux services qui répondent davantage aux besoins exprimés par les membres depuis mars 2020, et continuer surtout la lancée sur laquelle nous étions avant la pandémie», explique M. Madgin.

Les élections tenues lors de l’assemblée générale annuelle le 25 mai dernier ont marqué l’arrivée de cinq nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration. Il s’agit de Delphine Davan, directrice senior, communications et relations investisseurs chez IMV inc., Michaël Drolet, directeur des ventes et projets spéciaux chez Québecor Média, Martin Gagnon, stratège senior chez Graph Synergie, Alexandra Laverdière, associée et directrice générale de lg2 Québec et Alycia Tardif, chargée de projets chez m | agence marketing intégrée.

La SO/COM accueille aussi une nouvelle directrice générale. Marylou Boulianne, qui œuvre dans le domaine associatif et des SDC (Sociétés de développement commercial) à titre de directrice générale et de coordonnatrice depuis les neuf dernières années, apporte un bagage significatif en organisation d’évènements, communications publiques et gestion de projets.

«C’est avec la plus grande énergie que je joins l’équipe de la SO/COM. Je suis prête à mettre à contribution mes valeurs managériales, mon esprit collaboratif et mobilisateur ainsi que ma créativité sans limites. La SO/COM jouit d’un membership impliqué qui fait la force de son organisation et j’ai plus que hâte de travailler avec les membres et les administrateur.trice.s», explique Mme Boulianne.

L’arrivée de nouveaux administrateurs marque également le départ de précieux collaborateurs pour la SO/COM, qui tient à remercier chaleureusement Jean-Francois Larouche, président chez Larouche Marque et communications, Véronique Perreault, gestionnaire de campagne majeure 360 & gestionnaire de marque hors Québec chez IDC+, ainsi que Lise-Andrée Roy, directrice Marketing chez Groupe Immobilier Oxford.

Active depuis 2002, la Société des communicateurs de Québec, organisme à but non lucratif, est le réseau des professionnels en communication marketing de Québec. Sa raison d’être est de faire rayonner l’industrie, favoriser les échanges, supporter ses membres dans leurs enjeux au quotidien et former la relève. La SO/COM rend les communicateurs meilleurs et indispensables afin de créer une industrie forte.