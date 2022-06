Le camping Normand, une oasis en pleine nature

Situé sur les rives du lac du même nom, le camping du lac Normand, dans la réserve faunique du Saint-Maurice, représente une destination idéale pour les campeurs qui sont à la recherche d’une expérience différente.

C’est véritablement un petit paradis caché en pleine nature, qui offre des expériences uniques. En plus de pouvoir camper sur des sites qui peuvent accueillir différents types d’équipements, vous avez la possibilité de pratiquer des activités que seule cette réserve peut vous offrir.

Ainsi, sur le terrain qui compte près de 70 emplacements se trouvent des boucles qui correspondent à différents types d’équipements. Les emplacements de 1 à 40 sont des sites aménagés sans services, à l’intérieur desquels on retrouve une boucle où les campeurs peuvent avoir avec eux leur animal de compagnie, soit les sites 1 à 17.

Les sites 41 à 47 et 70 offrent la possibilité d’utiliser des prêts-à-camper. Enfin, la boucle des sites 59 à 68 peut accueillir de plus gros équipements, sur des sites aménagés avec un service, l’eau.

Tout a été pensé pour vous permettre de vous installer selon vos besoins, sur ces sites qui sont aménagés de façon à préserver votre intimité.

PLUS QUE LA PÊCHE

Pour bien des gens, les réserves fauniques signifient automatiquement chasse et pêche. Au fil du temps, les responsables ont développé d’autres moyens de visiter ces territoires uniques. Le camping du lac Normand en est un bel exemple.

Accessible via une route forestière bien entretenue, sur une distance de 40 kilomètres, ce camping a beaucoup à offrir aux gens qui veulent vivre de vraies vacances.

L’attrait le plus important que l’on découvre en arrivant sur le site, c’est l’immense plage qui s’offre à nous. On ne croirait jamais découvrir un tel site au milieu des montagnes. Bien des propriétaires de campings, plus près de la civilisation, aimeraient en offrir une semblable à leurs visiteurs.

Sur place, il y a des jeux pour enfants, des pédalos, des planches à pagaie, des kayaks, des canots, tout ce qu’il faut pour pratiquer des activités nautiques.

Les amateurs de randonnées pédestres seront servis à souhait avec différents sentiers dont la longueur varie entre 2 et 18 kilomètres, autant pour les gens qui veulent simplement se balader que pour ceux et celles qui veulent se fixer un défi. Certains sont accessibles depuis le camping alors que pour d’autres, vous aurez à vous déplacer sur le territoire.

Parmi ces sites, il y a celui des chutes Dunbar qui est très populaire. Un sentier de deux kilomètres vous amène sur un site naturel unique où vous avez la possibilité de faire un pique-nique. Ce n’est là qu’un exemple de ce qui vous attend lors de votre séjour.

LES PRÊTS-À-CAMPER

Pour les gens qui ne veulent pas investir dans des équipements de camping, la formule prêt-à-camper qu’offre la réserve est sans aucun doute la solution idéale.

Pas question de traîner une foule de bagages, articles de cuisine ou autres. Dans ces unités, au nombre de huit sur le site et pouvant accueillir quatre personnes confortablement, vous trouvez deux lits doubles avec matelas et oreillers, table à manger avec chaises, chauffage d’appoint, petit réfrigérateur et cuisinière à l’extérieur, lampe à batteries, grille-pain, bouilloire et cafetière, vaisselle, ustensiles, chaudrons, ainsi que du bois et du savon à vaisselle.

Alors, pour un séjour dans ce type d’équipement, vous devrez apporter votre nourriture, vos linges à vaisselle, sac de couchage ou draps, taies d’oreiller, vêtements, serviettes et savon pour le corps, chasse-moustiques, crème solaire, lampe de poche et briquet. C’est véritablement une façon conviviale de vivre un séjour de camping dans ce site unique. La plage sera certainement un atout de taille pour les enfants, qui vont pouvoir s’y amuser sans problème.

Il faut savoir que pour vos besoins de toilette et autres, il y a un bloc sanitaire qui est adjacent au site. Aussi, dans le poste d’accueil du gardien, vous trouverez des denrées et des matériaux que vous pourriez avoir oubliés. Vous serez isolés en forêt et si loin de la civilisation.

Sur la réserve, il y a deux autres campings officiels dans les secteurs du lac Dunbar et du lac Tousignant. Ils sont plus limités dans leurs offres. La circulation se fait très bien sur tout le territoire, vous permettant de rejoindre les différents sites d’intérêt.

Alors, si vous désirez vivre une aventure de camping dans cette réserve, au fameux lac Normand, il vous suffit de téléphoner au bureau de la réserve au (819) 646-5860 ou encore de vous rendre sur le site officiel www.sepaq.com, sous l’onglet de la réserve faunique du Saint-Maurice.

Vous y découvrirez certainement ce que vous cherchez et surtout, vous pourrez profiter d’un site très spécial, en pleine nature.