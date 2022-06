La Soirée LCDF (Le Code des Filles) 2022, présentée le 19 mai dernier chez Capitale hélicoptère par Desjardins, en collaboration avec CGI, Micro Logic et Mirego/Premier Tech, Alithya et Mon avenir, a réuni 75 élèves du secondaire de la région de Québec qui ont pu rencontrer des professionnelles chevronnées du milieu des TI et du numérique. Sous forme de « speed meeting », les femmes inspirantes ont eu l’occasion de partager leurs parcours fascinants ainsi que de répondre aux questions des jeunes dans le but de les informer sur le marché du travail en technologie et des opportunités offertes. Le Code des Filles (LCDF) est un organisme créé et dirigé par les filles de 12 à 18 ans qui vise à encourager les jeunes, particulièrement les filles, à s’intéresser à l’industrie du numérique pour envisager d’y faire carrière. https://www.lcdf.ca/

Le Cap-Rouge

La filiale 265 de la Légion royale canadienne (ORC) de Québec a invité récemment certains corps de Cadets de la Marine, de l’Armée et de l’Aviation à se réunir dans ses locaux afin de leur remettre un chèque de 500 $ pour les remercier de leurs participations aux campagnes du coquelicot. Ces sommes serviront au soutien et à la formation des cadets. Par ailleurs le corps de Cadets de la Marine royale canadienne 287 (MRC) « Le Cap-Rouge » a reçu le trophée pour s’être démarqué lors de la campagne du coquelicot par l’argent amassé et nombre de cadets participants. Parmi les participants, on remarque : Bruno Dumas, 1er VP LRC ; Nicolas Cantin, lieutenant de vaisseau (MRC), et Yvon Ouellette, 2e VP LRC. Sur la rangée arrière ; Gaétan Guillemette, directeur adjoint du coquelicot : Mathieu Durant, cadet commandant ; Dominic Richard, représentant de la Division du Québec de la Ligue navale du Canada, et Carol Mazurat, directrice de la jeunesse de la Ligue des cadets de l’air du Canada (Québec).

Jeunesse ACTES

Photo courtoisie

Le premier Rassemblement annuel des comités Jeunesse ACTES s’est déroulé les 28 et 29 mai derniers au Camp Portneuf de Saint-Raymond dans la région de la Capitale-Nationale. Cet événement, organisé par la Fondation Monique-Fitz-Back en collaboration avec le Mouvement ACTES de la Centrale des syndicats du Québec, a réuni près de 35 jeunes de niveau secondaire provenant de quatre régions administratives et cinq écoles du Québec. Le but ? Souligner et reconnaître l’engagement social et environnemental des jeunes participants. Conférences motivantes, jeux extérieurs, formations pratiques, et activités de collaboration : tout y était pour créer des liens au sein des comités Jeunesse ACTES.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 juin 2001. La Ligue nationale de hockey (LNH) tient son repêchage annuel à Sunrise en Floride. Les Thrashers d’Atlanta utilisent leur premier choix au total pour repêcher Ilya Kovalchuk (au centre sur la photo). Les Sénateurs suivent avec ka sélection de Jason Spezza (à gauche) alors que le Lightning de Tampa Bay opte pour Alexandre Svitov.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Corbeil (photo), maire de Val-D’Or de 2013 à novembre 2021, 66 ans...Francesca Schiavone, joueuse de tennis italienne, 42 ans... Jason Mraz, chanteur et compositeur américain et guitariste, 45 ans... Zinedine Zidane, ex-star de soccer, 50 ans...Félix Potvin, gardien de but de la LNH (1992-2004), 51 ans...Martin Deschamps, chanteur québécois, 51 ans... Colin Stuart Montgomerie, golfeur écossais (PGA) 59 ans... Frances McDormand, actrice américaine, 65 ans...Alain Morisod, pianiste suisse, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 juin 2021 : Melissa Coates (photo), 50 ans lutteuse canadienne de la WEE (Super Génie), mannequin et actrice... 2020 : Gilles Lachance, 79 ans, ex-directeur du Palais Montcalm qui a siégé à de nombreux conseils d’administration... 2018 : Jacques Corriveau, 85 ans, ex-organisateur libéral condamné pour son rôle central dans le scandale des commandites...