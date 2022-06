Les releveurs des A’s ruinent la soirée de Frankie Montas

Les rumeurs envoient Frankie Montas loin d’Oakland dans les prochaines semaines, et le lanceur des Athletics a certainement attiré d’autres regards en connaissant un excellent départ dans une cause perdante de 2 à 1 contre les Mariners de Seattle, jeudi, au Oakland Coliseum.

Le droitier de 29 ans a conservé un match sans point ni coup sûr jusqu’en huitième manche. C’est à ce moment que Adam Frazier et Luis Torrens ont rejoint les coussins grâce à des simples. Retiré de la butte à la fin de ce tour au bâton, Montas n’a rien donné de plus, lui qui a lancé deux buts sur balles et réalisé huit retraits au bâton.

Or, les releveurs ont tout gâché pour les A’s. Zach Jackson (1-2) a donné deux passes gratuites, puis A.J. Puk a fait de même, en plus de permettre à Dylan Moore de créer l’égalité sur un lancer hors cible.

Avec deux hommes sur les buts, le Québécois Abraham Toro avait toute une occasion de placer les Mariners devant. Un autre mauvais lancer de Puk a envoyé Toro sur les sentiers, tandis que Jesse Winkler est venu marquer le point de la victoire. Le natif de Longueuil a ensuite volé le second coussin, mais la menace des visiteurs s’est arrêtée là.

Christian Bethancourt a produit l’unique point des A’s sur un simple en première manche. Du deuxième coussin, Sheldon Neuse a pu rallier la plaque.

Parfaits au monticule lors des deux dernières manches, Diego Castillo (4-1) et Paul Sewald ont respectivement ajouté une victoire et un sauvetage à leur fiche.

Les Dodgers doublent les Reds

Au Great America Ball Park, les Dodgers de Los Angeles ont bénéficié d’une bonne journée au boulot de la part de Freddie Freeman et de Cody Bellinger pour vaincre les Reds de Cincinnati au compte de 10 à 5.

Les deux joueurs du club californien ont tous les deux produit trois points. Ils ont également frappé un circuit chacun. Max Muncy et Will Smith ont aussi expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain chez les gagnants.

Sur la butte, Clayton Kershaw (5-1) a connu une bonne sortie. Le partant a permis seulement un point sur sept frappes en lieu sûr, et ce, en six manches de travail. Le vétéran a également passé sept frappeurs adverses dans la mitaine.

Chez les Reds, le voltigeur Tommy Pham a produit trois points grâce à sa 10e longue balle de la présente campagne. Le revers a été ajouté au dossier de l’artilleur Hunter Greene (3-8).