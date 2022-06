Maizerets: pas de vagues pour l’insertion du tramway

L’insertion du tramway dans le secteur Maizerets n’a pas soulevé de vagues durant la soirée d’information organisée hier soir par la Ville de Québec en format virtuel.

Les questions écrites de la centaine de citoyens connectés en ligne ont essentiellement porté sur des enjeux et des détails locaux. On n’y décelait d’ailleurs pas de remise en question fondamentale du mégaprojet ou de cette portion située le plus à l’est du tracé du futur tramway.

Plusieurs interrogations ont porté sur la circulation routière. Les virages à gauche, la façon de circuler sur les rues partagées ou la gestion de la circulation à l’intersection du boulevard Henri-Bourassa et du chemin de la Canardière ont été soulevés. Des craintes au sujet des accès aux résidences et aux stationnements privés ont été invoquées.

Des changements

Les responsables du bureau de projet du tramway ont alors expliqué, en détail, les façons de circuler dans le secteur en convenant qu’il y aura des changements aux habitudes des automobilistes.

L’absence d’un stationnement incitatif au terminus D’Estimauville a été notée par un intervenant. L’administration municipale a alors réitéré qu’il « n’est pas intéressant » d’avoir ce type d’aménagement pour ce secteur précis.

Arbres

La stratégie de végétalisation pour remplacer les arbres qui devront être abattus a suscité quelques questionnements. Les dirigeants du bureau de projet ont dit miser sur les arbres à grand déploiement et à grande dimension, comme les ormes et les chênes.

En avril 2021, la portion du tracé du tramway située entre le pôle d’échanges Saint-Roch et D’Estimauville a remplacé celle de Charlesbourg.

Une autre soirée virtuelle d’information et d’échanges doit avoir lieu lundi soir 27 juin, pour les quartiers de la Pointe-de-Sainte-Foy et du Plateau.