Nouvelle adresse pour Réno-Jouets

Réno-Jouets a quitté son local devenu trop étroit sur la rue Watt, pour s’installer dans une nouvelle bâtisse lui appartenant, située au 1230, Charles-Albanel à Cap-Rouge (ancien Canac), qui a officiellement ouvert ses portes hier.

Ce déménagement assure ainsi la pérennité de l’entreprise qui récupère, recycle et réemploie des tonnes de jouets usagés pour permettre aux familles et aux organismes de faire des économies. Voilà une belle façon de poser un geste solidaire et réfléchi pour protéger l’environnement et venir en aide aux enfants issus de milieux défavorisés.

Il y a 19 ans, acheter une bâtisse représentait un souhait pour la fondatrice et directrice générale de Réno-Jouets Annie Asselin. Aujourd’hui, il se réalise. Depuis 2002, ce sont plus de 1 500 tonnes de jouets qui ont été détournés des sites d'enfouissements, soit près de 2 000 000 de jouets dont 1 300 000 d’entre eux ont été donnés à des enfants.

Deux conseils d’administration, plusieurs partenaires, plus de 600 bénévoles et 15 employés contribuent à la mission de ce projet social qui a rapidement gagné la confiance des gens.

La naissance de Réno-Jouets

C’est en constatant qu’un trop grand nombre de jouets de qualité se retrouvaient dans les poubelles de son quartier, que Mme Asselin a eu l’idée de leur donner une deuxième vie et de les vendre à des prix très abordables pour aider les familles tout en diminuant la quantité de déchets. Dès l’automne 2002, l’entreprise a débuté la recherche de jouets par l’entremise de partenaires ou par la sollicitation directe, puis les a réunis dans un centre de collecte à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Très vite, Réno-Jouets s’est développé, se joignant à divers partenaires dont les pompiers de la ville de Québec pour la collecte de jouets usagés et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDI) afin d’accueillir dans son équipe des personnes handicapées qui y occupent des emplois

Les dons de jouets ne cessant d’augmenter, l’entreprise a pu compter sur divers dons et contributions financières pour agrandir ses locaux au fil des années. Aujourd’hui, c’est sur la rue Charles-Albanel qu’il est possible se procurer des jouets usagés ou en faire don (dès que le dépôt sera prêt).