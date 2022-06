Sur la route des marchés fermiers!

Un des meilleurs moyens de découvrir une région est sans contredit de la déguster. N’êtes-vous pas d’accord ?

Si vous prenez la route du Québec cet été, ne manquez pas de visiter le marché fermier local ! En plus de faire la rencontre de nombreux artisans qui n’attendent que vous pour partager leur savoir-faire, soyez assuré de repartir avec une abondance de magnifiques produits locaux.

Marché Jean-Talon

marchespublics-mtl.com/marches/jean-talon/

7070, avenue Henri-Julien, Montréal

Parmi les incontournables de Montréal, on doit se rendre dans le quartier de la Petite Italie pour vivre l’effervescence du Marché Jean-Talon. Si le marché est ouvert toute l’année, c’est lorsqu’il se met en mode estival, en déployant ses auvents et en accueillant plusieurs marchands additionnels, qu’il rayonne au plus fort. On fait en sorte de s’y rendre le ventre vide, afin de profiter pleinement de ce que les artisans vous offriront. Stationnement intérieur et extérieur.

Marché d’été de Val-David

valdavid.com/evenements/marche-dici-de-val-david/

1361, rue de l’Académie, Val-David

Tous les samedis, le village de Val-David vibre au son des artisans fromagers, boulangers et autres producteurs régionaux qui babillent autour de leurs magnifiques produits. Ajoutez à cela familles et amis qui s’y sont donné rendez-vous pour partager de bons moments, et vous avez un Val-David plus animé que jamais. Le marché débute sur le coup de 9 h, pour clore aux alentours de 13 h : arrivez tôt !

Ferme Guyon

fermeguyon.com

1001, rue Patrick Farrar, Chambly

Située aux abords de l’autoroute 10, la Ferme Guyon se veut une halte à la fois gourmande et éducative, qui s’intègre très bien dans un itinéraire de voyage très chargé. Ferme pédagogue pour les enfants, une papillonerie proposant une expérience immersive parmi plus de 500 papillons, un centre jardin, ainsi qu’un marché fermier où dénicher tous les produits locaux de saison dont vous aurez besoin pour le camping ou votre barbecue. De quoi rendre la route un brin plus agréable !

Marché Locavore

marchelocavore.com

154, route 222, Racine

C’est à Racine, dans la grande région des Cantons-de-l’Est, que le Marché Locavore prend vie. Chapeauté par des artisans du coin, ce rendez-vous hebdomadaire rend honneur aux petits producteurs de Racine et du Val Saint-François, allant du fromager jusqu’au maraîcher. Si vous ratez le rendez-vous du samedi, la Maison du Marché, ouverte du mercredi au dimanche, propose café, viennoiseries et plusieurs produits locaux. Avec la fromagerie Nouvelle-France adjacente, ce sera aussi le temps de renflouer votre frigo de fromages du Québec !

♦ Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.