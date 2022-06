Une aide de 3 M$ pour les banques alimentaires du Québec

Une aide financière additionnelle de 3 millions $ sera accordée par Québec aux Banques alimentaires de la province afin de venir en aide à l’organisme pour sa lutte contre l’insécurité alimentaire et la réduction du gaspillage.

«La mission première des Banques alimentaires du Québec ne doit pas être fragilisée par des infrastructures insuffisantes ou déficientes. Le Québec doit pouvoir compter sur un réseau d’entraide solide pour soutenir les personnes vulnérables de notre société», a indiqué jeudi par communiqué André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Ce financement permettra de soutenir les 19 moissons et 13 organismes associés pour leur achat d’équipement ou de construction. La capacité de transformer et de distribuer des denrées sera donc décuplée.

«En cette période d’incertitude menée par l’inflation, nous remarquons qu’en plus de la hausse des demandes, les visages de la faim changent dans la province. De plus en plus de Québécois en emploi cognent à la porte de nos organismes affiliés. Cet appui renouvelé du gouvernement permettra à notre réseau de mieux répondre à cette demande qui atteint des niveaux jamais vus auparavant», a souligné Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec (BAQ).

Rappelons qu’un montant de 3 millions $ avait été versé en décembre dernier pour la mise en place d’un nouveau programme d’aide et qu’une aide de 2 millions $ avait suivi le 17 juin 2022 en raison de l’augmentation des demandes d’aide alimentaire.