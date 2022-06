Zelensky reproche à Israël de ne pas imposer des sanctions à la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué Israël jeudi lui reprochant de ne pas avoir imposé de sanctions contre la Russie, lors d'une allocution en visioconférence devant des étudiants de l'Université hébraïque de Jérusalem.

«Imposer des sanctions contre la Russie est une question de valeurs. Beaucoup de pays européens sont à nos côtés contre l'agression russe mais malheureusement nous ne voyons pas Israël se joindre» aux sanctions, a affirmé M. Zelensky, dans un discours en ukrainien traduit en anglais.

Le président ukrainien, qui s'exprimait depuis son bureau à Kiev, a déclaré «être reconnaissant au peuple israélien» pour son soutien ajoutant que «nous aurions voulu recevoir le soutien de votre gouvernement».

Invité par le Parlement israélien en mars à s'exprimer devant les élus israéliens en visioconférence, M. Zelensky avait demandé à Israël de «faire un choix» et de soutenir son pays en lui fournissant de l'armement, voire son système de défense antimissile «Dôme de fer».

«Comment ne pas aider les victimes d'une telle agression (russe)? On me pose souvent la question à savoir comment Israël a aidé? et que peut encore faire Israël mais je ne sais pas quoi répondre», a affirmé jeudi M. Zelensky.

L'État hébreu a adopté une position prudente après l'invasion russe de l'Ukraine, faisant valoir des liens privilégiés avec les deux pays. De plus, Israël compte plus d'un million de citoyens originaires de l'ex-Union soviétique.

M. Zelensky a joué jeudi la carte des liens historiques entre Israël et l'Ukraine, affirmant que la maison d'enfance de l'ex-première ministre israélienne Golda Meir se situait à «cinq minutes» des bureaux de la présidence ukrainienne.

«SVP, souvenez-vous à quel point nos histoires sont liées, à quel point nos relations sont étroites et demandez-vous ce que devrait être le niveau de compréhension entre nous (...) Pourquoi y a-t-il une mauvaise communication, une incompréhension avec les représentants de votre gouvernement? Je ne sais pas», a-t-il lancé aux étudiants.

Depuis le début, le 24 février, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plus de 30 000 Ukrainiens ont fui en Israël, selon des chiffres officiels, plusieurs bénéficiant de la «loi du Retour», qui offre aux juifs, enfants ou petits-enfants de juifs, le droit d'obtenir la citoyenneté israélienne.

Par ailleurs, le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé à l'AFP la réouverture ces derniers jours de son ambassade à Kiev fermée pour des raisons de sécurité au début du conflit.