Boissons en canettes parfaites pour la glacière

Pratiques et sécuritaires à emporter en pique-nique ou lors de spectacles extérieurs, les boissons en canettes sont résolument populaires.

Cocktails alcoolisés ou non, cidre et même hydromel, on trouve une offre de plus en plus diversifiée au rayon des prêts à boire, autant dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) que dans les dépanneurs et les épiceries.

Voici quelques nouveautés à tester sans tarder !

Whiskey Lime

Photo courtoisie

Aromatisée au gingembre et à la lime, cette boisson au whisky est fabriquée par la distillerie Wabasso de Trois-Rivières. Pétillant et rafraîchissant, le cocktail Whiskey Lime évoque la Key Lime Pie et les vacances au soleil.

► 7 % d’alcool

Gin Fizz

Photo courtoisie

La Distillerie 3 Lacs de Salaberry-de-Valleyfield ensoleille notre été avec ce nouveau cocktail à base de gin. Bien chic dans sa jolie canette, le Gin Fizz déploie des arômes naturels de lime et de basilic, tout en fraîcheur.

► 5 % d’alcool

Foliacée

Photo courtoisie

Originale et très naturelle, la pétillante Foliacée est une invention de la Miellerie King de Kingsey Falls. Délicat, tout léger et faible en sucre, cet hydromel gazéifié est concocté à partir du miel de leurs abeilles et aromatisé aux feuilles de framboisiers sauvages de la route de Tadoussac.

► 4,5 % d’alcool

Kir Royal Lafrance

Photo courtoisie

Un tout nouveau cocktail festif du Domaine Lafrance, de Saint-Joseph-du-Lac, créé à partir de leur liqueur au citron, Limoncello Lafrance. Évoquant la limonade, sans être trop sucré, il réveille nos papilles avec ses arômes vifs et rafraîchissants.

► 7 % d’alcool

Oshlag Seltzer limonade

Photo courtoisie

Les seltzers à la limonade de la Brasserie & distillerie Oshlag de Montréal surprennent avec quatre nouvelles saveurs originales : rhubarbe, mûre, grenade et ananas. Une eau pétillante alcoolisée au subtil goût de limonade, faible en calories et en sucre, et relevée d’arômes naturels.

► 4,5 % d’alcool

Margarita Comont

Photo courtoisie

Fabriqué à partir de spiritueux d’agave et sucré uniquement au sirop d’agave, le Margarita de la Distillerie Comont de Bedford se distingue par ses saveurs naturelles et rafraîchissantes d’agrumes, aux notes d’orange et de lime kaffir.

► 4,5 % d’alcool

Havana

Photo courtoisie

Bien qu’il soit non alcoolisé, le mojito Havana de la Distillerie Noroi de Saint-Hyacinthe est tout à fait réjouissant avec ses saveurs vives et naturelles de framboises et de menthe. Seulement 50 calories par canette.

► Moins de 0,5 % d’alcool

Miele Sour Ananas

Photo courtoisie

Produit par la Distillerie Iberville de Montréal, le Miele Sour à l’ananas est rafraîchissant à souhait ! Conçu à partir de la liqueur d’amaretto Miele, il dévoile de subtiles notes d’amandes, tout en offrant des saveurs tropicales d’agrumes et d’ananas.

► 7 % d’alcool

Noble Pépin Bleuet

Photo courtoisie

Le Noble Pépin aux bleuets produit par Vins Arterra, à Rougemont, est un cidre de pomme demi-sec gazéifié additionné de concentré de jus de bleuets. Un produit pétillant, au bon goût fruité, conçu à partir de pommes cueillies à Rougemont et de bleuets du Québec.

► 5 % d’alcool

Mojito Cherry River

Photo courtoisie

La Distillerie Cherry River de Magog a voulu créer un « vrai » mojito, sans compromis, comme on en déguste à Cuba ! Ce cocktail prêt à boire est conçu de vrais ingrédients, jus de lime véritable, sucre de canne, infusion de menthe et rhum des Caraïbes.

► 7 % d’alcool