Cinq produits du Québec à ne pas manquer !

Nous profitons de la fin de semaine de la fête nationale du Québec pour à nouveau souligner que boire les produits de chez nous n’a jamais été aussi populaire. Et ça n’a rien d’un hasard : les vins, les cidres, les alcools et même les prêts à boire d’ici n’ont jamais été aussi accessibles et aussi bons ! Voici cinq coups de cœur pour vous aider à mettre le Québec dans votre verre tout au long de l’été.

Buvez moins. Buvez mieux.

Comont, Paloma, Québec

★★★1⁄2 | 14,20 $ (4 x 355 ml) | Canada 4,5 % | 39 g/L

Code SAQ : 14700497

Cette distillerie de Bedford, dans les Cantons de l’Est, importe de l’agave bleu de la région de Jalisco, au Mexique, le distille et en tire un excellent spiritueux, nettement plus fin que la plupart des téquilas sur le marché. Ils l’assemblent ensuite à du jus de pamplemousse rose, du jus de lime, du jus d’orange sanguine, du sirop d’agave et de l’eau gazeuse. Difficile de ne pas tomber sous le charme de cette boisson délicieusement rafraîchissante, dont la finale couronnée de jolis amers plaira aux amateurs de cocktails moins sucrés.

Domaine Bergeville, Colfo 2021, Atelier B, Québec

★★★1⁄2 | 9,50 $ | Canada 11 % | <1 g/L

En ligne

Le Colfo du Domaine Bergeville, en Estrie, est inspiré du col fondo, un vin pétillant de la Vénétie, en Italie. Le Colfo complète sa seconde fermentation en canette et il est ensuite vendu tel quel, sans filtration ni dégorgement, comme le col fondo. Le contenant est pratique et le contenu est excellent ! Un assemblage de riesling (54 %), de seyval et de vidal, bourré de goûts de fruits mûrs, juste assez ample en bouche, avec une acidité fraîche qui fait saliver. Léger en alcool (11 %), très sec, plus pétillant que mousseux et vraiment désaltérant. Il a tout pour se faire aimer !

Vignoble Rivière du Chêne, Le Rosé Gabrielle 2018, 2021, IGP Vin du Québec

★★★ | $1⁄2 | 16,25 $ | Canada 12,5 % | 1,8 g/L

Code SAQ : 10817090

Depuis quelques années, ce rosé produit à Saint-Eustache connaît un parcours sans faute. Nommé par Daniel Lalande, propriétaire du domaine, en l’honneur de sa fille, ce rosé est un assemblage de seyval noir, de sabrevois, de frontenac gris 15 % et de sainte-croix. Bien sec et savoureux, il offre de jolis parfums d’abricot et de pêche. Digeste, frais, local, original et abordable, il fera merveille avec les grillades ou les salades estivales.

Château de Cartes, Cuvée Royale 2020, Montérégie, IGP Vin du Québec

★★★1⁄2 | $$$ | 32,00 $ | Canada 12 % | 1,5 g/L - BIO

Code SAQ : 14473280

Ce vignoble de Dunham continue de se distinguer avec ses vins originaux élaborés avec beaucoup de minutie. C’est le cas de cet assemblage dominé par le marquette auquel on ajoute du sabrevois, du radisson et du sainte-croix. Le vin n’est pas collé ni filtré. On n’y ajoute aucun sulfite, ce qui en fait, vous l’aurez deviné, un vin « nature ». Et c’est bien maîtrisé. Profitant d’un élevage en fût de chêne français moyennement grillé, il offre un nez aguicheur d’épices et une touche de cacao. En bouche, le vin montre une bonne ampleur, des tanins mi-corsés et une longueur intéressante.

Absintherie des Cantons, Fleur Bleue, Québec

★★★★ | 57,00 $ | Canada 12 % | 1,5 g/L - BIO

Code SAQ : 13312185

La meilleure absinthe au monde vient du Québec ! En effet, la Fleur Bleue de l’Absintherie des Cantons a été couronnée meilleure absinthe au monde lors des World Drinks Awards 2022, un concours où l’on retrouve les meilleures boissons du monde. Très rafraîchissante et complexe, elle va dans tous les sens avec ses notes d’agrumes, de fleur blanche, de menthe, de fenouil, d’écorce de pamplemousse et de thé. Comme toute absinthe, elle « louche » ou s’embrouille comme le pastis dès qu’on y ajoute de l’eau. Elle se déguste d’ailleurs comme un pastis, allongé d’un peu d’eau, ou en cocktail.

Correct ★

Bon★★

Très bon★★★

Excellent★★★★

Exceptionnel★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher