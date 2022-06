Tour de France 2022: des progrès majeurs depuis 10 ans au pays

Le 109e Tour de France, qui partira de Copenhague au Danemark vendredi, alignera trois cyclistes canadiens, un progrès important alors que le rêve de participer à la plus grande course au monde semblait impossible il y a une vingtaine d’années à peine.

En 2006, le Québécois Charles Dionne avait atteint le grand circuit, mais une blessure avait anéanti ses ambitions. Quelques années plus tard, David Veilleux, à 25 ans, n’avait pas donné le choix à son employeur, la défunte formation Europcar.

En 2013, Veilleux avait remporté en solitaire la première étape du Critérium du Dauphiné, endossant du coup le maillot jaune pendant trois jours.

Fort de ce succès inédit, il était ainsi devenu le premier natif du Québec à participer, mais aussi à terminer la Grande Boucle, lancée exceptionnellement en Corse pour son centenaire.

Peut-être trois Québécois

Dans quelques jours, les Hugo Houle, l’Ontarien Michael Woods, chez Israel-Premier Tech, et Antoine Duchesne, au sein de l’équipe Groupama-FDJ, seront tous sur la ligne de départ.

Pour sa part, Guillaume Boivin conserve un espoir comme premier remplaçant. Trois Québécois serait une première.

Duchesne revient au Tour de France pour la première fois depuis 2016, alors que les places sont chaudement disputées partout. La COVID-19, récemment réapparue dans le peloton au Tour de Suisse, pourrait encore bousiller les plans.

Les performances en montagne du Montréalais James Piccoli au récent Dauphiné laissent croire qu’il aurait également le niveau pour rivaliser sur le Tour de France, mais le cyclisme doit obéir à plusieurs contraintes sportives et économiques. Piccoli aura peut-être sa chance au cours des prochaines années.

Photo AFP

Bonne place au bon moment

Du coin de l’œil, le retraité David Veilleux est bien fier des progrès accomplis par nos talents locaux sur la scène internationale.

« On a tous fait des courses au Québec et on y rêvait un peu. C’est le fun de voir ça. Ce n’est pas une surprise non plus. Ils ont tellement travaillé fort. C’est aussi une question de circonstances et d’environnement. Il faut être à la bonne place au bon moment », explique l’ingénieur de 34 ans.

Père de trois enfants, Veilleux travaille désormais comme chef de produit chez Eddyfi/NDT, spécialisée dans les équipements et les logiciels d’inspection destinés aux contrôles non destructifs notamment pour les secteurs du pétrole, de l’aérospatiale, de l’énergie et du nucléaire.

Neuf ans après avoir mis un terme à sa carrière, il regarde fréquemment les résultats de ses compatriotes et amis. Malgré la mondialisation, les équipes françaises et espagnoles vont encore privilégier les vétérans de leur pays respectif et personne ne s’en offusque.

« C’est dur de faire sa place et tu dois te prouver un peu plus. Chez Europcar, il y avait des opportunités à l’époque, comme chez Israel actuellement pour les Canadiens », ajoute-t-il.

Comme spectateur

Depuis 2013, aucun regret ne lui a traversé l’esprit malgré une retraite prématurée. Veilleux aimerait un jour assister aux monuments que sont le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix.

« J’ai plusieurs souvenirs en course, mais je n’ai jamais songé à rembarquer. Jamais je n’ai pensé que c’était une erreur d’arrêter, mais je rêve de retourner au Tour de France comme spectateur et j’aimerais le faire vivre à mes enfants. J’ai encore la passion. J’ai juste choisi de ne pas faire ça à temps plein aussi longtemps que les autres. Si j’ai une heure de libre, je vais encore faire du bike. Gravelle, montagne, route, peu importe. »

La prochaine génération en attente

Photo d'archives

Tout juste derrière les Michael Woods, Hugo Houle et Guillaume Boivin, d’autres cyclistes québécois frappent à la porte du World Tour en rêvant d’une participation au Tour de France.

Tous âgés de 30 à 35 ans, les Canadiens au départ cette année ne seront pas dans le peloton pour une décennie encore, et la relève devra jouer du coude pour atteindre le sommet.

« J’y crois plus que jamais. J’espère que j’aurai ma chance. Ce n’est pas comme si j’avais plafonné depuis trois ans, au contraire. Je franchis des paliers chaque année et je continue de m’améliorer », croit Pier-André Côté, de Lévis.

Membre de la formation Human Powered Health, l’athlète de 25 ans est actuellement le quatrième cycliste canadien au classement mondial de l’Union cycliste internationale. Le 20 mars, Côté a remporté le 27e Grand Prix Criquielion, en Belgique. Il s’agissait pour lui d’une première victoire en sol européen. À sa quatrième saison sur le Vieux Continent, il a aussi pris le deuxième rang de la troisième étape du Tour de Sicile, en avril.

« Lever les bras en Belgique, dans la Mecque du vélo, c’est quelque chose. J’ai eu un gros début de saison et c’est vraiment encourageant », ajoute Côté.

De retour au Québec

Sur le plan personnel, il a choisi de revenir dans la région de Québec pour quelques semaines.

« Ma mère combat un cancer et j’ai dû rentrer à la maison. C’était la priorité », a-t-il confié.

Sa présence ici lui a permis de rafler deux étapes du Grand Prix de Charlevoix avant de mettre le cap vers Edmonton avec l’objectif de devenir champion canadien.

« Ça m’aiderait pour discuter de la suite des choses », dit-il.

Et si la voie reste obstruée, Côté achève une formation en actuariat à l’Université Laval.

« Ça m’apporte un bel équilibre. C’est plus sain. Je vais finir ma carrière en cyclisme avec un diplôme et un pied dans la profession. »

« C’est possible »

Au sein de la même équipe, un autre Québécois espère aussi que son tour viendra bientôt.

« Oui, c’est possible, même si on voit des coureurs de 20 ans faire des grands tours et passer à travers des courses de 250 kilomètres pour être compétitifs dans le final », croit Nickolas Zukowsky, 24 ans, en songeant à James Piccoli qui a atteint le World Tour à 28 ans.

Pour Zukowsky, les Houle, Boivin et Antoine Duchesne sont devenus des coureurs exceptionnels « au pic et à la pelle », sans être des talents surnaturels ou des forces de la nature comme les Européens Remco Evenepoel ou Tadej Pogacar.

« C’est la beauté du vélo de route. Il y a plus que les watts et les jambes qui font la différence. Ça nous fait rêver un peu. »

L’hiver sera dorénavant différent À Bromont

Photo courtoisie

Le cyclisme sur piste n’est pas forcément la voie naturelle vers le Tour de France, mais les athlètes québécois auront, dès l’hiver prochain, un point de ralliement pour partager leur passion commune.

Le Britannique Geraint Thomas a été champion olympique sur piste avant de remporter le Tour de France. Son compatriote Bradley Wiggins aussi.

Au Québec, le seul vélodrome intérieur devrait ouvrir comme prévu en octobre à Bromont. L’idée est de créer une maison des cyclistes, dans une ambiance favorable à la détection de talent. Depuis 2015, le vélodrome intérieur le plus proche se situe à Milton, près de Toronto.

Le projet du vélodrome intérieur Sylvan Adams, jumelé au Centre multisports Desjardins, a exigé près d’une décennie de travail pour le directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB).

« De faire des infrastructures de ce calibre en dehors de grands jeux, c’est pratiquement impossible au Canada. On bâtit plutôt des piscines et des terrains de soccer. Des citoyens qui se mobilisent avec une municipalité, c’est rare », explique Nicolas Legault.

Ne manque que le plancher

La construction est presque terminée et une partie des bureaux a déjà été déménagée.

« On attend impatiemment le bois qui arrive de Finlande. Le transport est un enjeu important partout sur la planète », précise-t-il.

Une fois la précieuse marchandise reçue, il faudra environ huit semaines pour installer la surface de roulement.

Nicolas Legault espère pouvoir créer rapidement une atmosphère spéciale.

« Quand tu roules sur une piste, tu n’oublies jamais ça de ta vie. »

Quelque 30 ans après le démantèlement du vélodrome olympique de Montréal, plusieurs cyclistes ont presque hâte à la saison froide.

« J’en ai vu une tonne lâcher parce qu’ils devaient s’expatrier. Ça sera notre maison pour les cyclistes au Québec. Un lieu de rassemblement pour se motiver et avoir du fun pendant l’hiver », a-t-il ajouté.

Longue attente

La construction a nécessité un investissement global de près de 20 millions $. L’homme d’affaires et cycliste Sylvan Adams, copropriétaire de l’équipe Israel-Premier Tech, a donné 2 millions $.

En découvrant le nouveau Centre de glaces à Québec, bien des sportifs se sont posé la même question. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Le même constat risque de se répéter à Bromont cet automne.