La plus grande présentation de mosaïcultures au monde s’ouvre à Québec

La plus grosse exposition de mosaïcultures au monde a officiellement ouvert ses portes vendredi dans le parc du Bois-de-Coulonge à Québec. La veille, les dignitaires, dont le maire Bruno Marchand, ont inauguré le site qui a pour objectif d’accueillir 750 000 personnes jusqu’au mois d’octobre.

Sous le thème Il était une fois... la Terre, ce sont 200 œuvres d’art rappelant l’importance de la faune dans nos vies qui sont proposées sur cinq tableaux.

Photo Louis Deschênes

Éléphants, girafes, ours, lions, tigres, tous grandeur nature, font écarquiller les yeux des petits et des grands. Il s’agit d’une première exposition du genre à Québec.

« C’est la plus grosse dans notre existence. Nous sommes très fiers de l’exposition, qui est à la fine pointe. Et sans avoir l’air vantard, on est les meilleurs dans le monde », lance Johanne McKay, directrice adjointe de Mosaïcultures internationales de Montréal, un organisme à but non lucratif (OBNL) qui existe depuis 22 ans.

Photo Louis Deschênes

De la conception à la réalisation

Les pièces sont conçues par la fondatrice de l’OBNL et artiste Lise Cormier.

Par la suite, plus de 100 personnes travaillent en serre à partir de structures pour en arriver au résultat final des pièces faites de plantes vivantes.

Photo Louis Deschênes

Pour le montage du site, l’équipe a été bonifiée et pour les opérations ce sont 500 bénévoles qui donnent de leur temps.

Pour la plupart des expositions, comme celle qui bat son plein présentement au Tennessee, la réalisation s’échelonne sur deux ans et demi.

Photo Louis Deschênes

Dans le cas qui nous concerne, les travaux se sont faits en un an et demi. « C’était la course contre la montre. Tout arrive en caisson, sauf pour les plus grosses œuvres », explique madame McKay.

Photo Louis Deschênes

« Un lieu extraordinaire »

Les initiateurs du projet se réjouissent également du choix du parc du Bois-de-Coulonge.

« C’est un lieu historique extraordinaire, d’une grande beauté, Les arbres sont majestueux, vue sur le fleuve. On ne pouvait demander mieux. »

L’exposition se tient 7 jours sur 7, de 10 h à la tombée du jour, du 24 juin au 10 octobre.