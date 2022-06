Les files pour avoir un passeport s’estompent

Le nouveau système de rendez-vous implanté pour contrer les files monstres de voyageurs en quête d’un passeport semble porter ses fruits, mais certains sont toujours désespérés de l’obtenir à temps.

« Je pars dimanche. Je ne sais pas quoi faire. On m’a dit : “Pensez à décaler votre voyage.” Mais ce n’est pas si facile que ça », a lancé au Journal Kenza Zairi.

Sa famille s’envole pour l’Algérie pour visiter ses proches, qu’elle n’a pas vus depuis plus de deux ans.

Mme Zairi était donc venue faire la queue, vendredi matin devant le complexe Guy-Favreau, à Montréal, espérant obtenir in extremis un nouveau passeport pour sa fille.

Contrairement aux jours précédents, seule une poignée de futurs voyageurs s’étaient présentés en matinée. La veille, plus de 500 personnes s’y étaient agglutinées.

« À peu près 70 % de ces gens qui sont arrivés à Guy-Favreau [...] sont des gens avec un voyage urgent », avait alors déclaré Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Exceptionnellement, les bureaux de Passeport Canada sont ouverts samedi et dimanche aux personnes avec un rendez-vous.

Nouveau système

Jeudi, les agents de Service Canada ont commencé à distribuer aux gens en file des coupons offrant des rendez-vous moins de 24 heures avant leur date de départ.

Plusieurs n’avaient toutefois pas eu vent de ce nouveau système implanté par Ottawa.

« Quand on s’est présenté la dernière fois, ils nous ont dit 24 heures avant le vol. On a calculé, et ça donnait vendredi. Ils viennent de nous dire : “Non, on a distribué les coupons hier” », a rapporté Ayachi Adaouri.

Quelques minutes plus tard, il a finalement obtenu un rendez-vous prévu samedi pour récupérer le passeport de son fils.

Visiter la famille

« Ça fait trois ans qu’on attend [d’aller voir notre famille]. Ce n’est pas facile d’avoir un billet d’avion maintenant. Je les avais achetés il y a plus de six mois », a précisé celui qui s’envole aussi pour l’Algérie.

Léo, qui partait en France vendredi après-midi, est lui aussi ressorti tout sourire du complexe, brandissant son passeport tant convoité, après avoir attendu 30 heures pour obtenir son rendez-vous.

« Je suis content », s’est exclamé celui qui doit passer l’été dans les Charentes.

– Avec l’Agence QMI