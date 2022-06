Réfugiés ukrainiens: un prêt «record» du Conseil de l'Europe à la Pologne

La banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB) a accordé vendredi à la Pologne un prêt de 450 millions d'euros, un montant qualifié de «record» pour l'institution, afin d'aider Varsovie à prendre en charge les personnes fuyant la guerre en Ukraine.

«Ce prêt est le plus important jamais approuvé par la CEB. Il soutiendra le plan du gouvernement de Pologne visant à faire face à l'afflux massif de personnes fuyant la guerre en Ukraine», a expliqué dans un communiqué le Conseil de l'Europe.

La vigie des droits humains sur le continent européen, installée à Strasbourg, explique que la priorité de ce prêt «sera de couvrir le coût des allocations exceptionnelles de subsistance, des indemnités forfaitaires d'hébergement et des allocations mensuelles pour enfant à charge».

«Notre prêt a été conçu pour répondre aux besoins fluctuants des personnes déplacées et de leurs communautés d'accueil, en mobilisant à la fois les institutions du gouvernement et la société civile», a souligné le gouverneur de la CEB Carlo Monticelli.

Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) de l'ONU, à la date du 21 juin, plus de 8 millions de personnes avaient franchi les frontières de l'Ukraine sans retour depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Plus de la moitié l'ont été vers la Pologne, avec plus de 4,1 millions d'arrivées. Il s'agit principalement de femmes, d'enfants et de personnes âgées.