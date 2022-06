Salade de tomates cerises, fraises et basilic

En période estivale, les marchés pullulent de tomates, de fraises, de fines herbes et de légumes de toutes sortes ! Rien de plus inspirant pour créer une salade savoureuse, équilibrée et peu coûteuse. Le sucre naturel des fraises, l’acidité timide des tomates qui essaie de pointer son nez et le parfum franc du basilic marient le tout parfaitement. Servez cette salade en entrée ou en accompagnement lors de soirées BBQ sur les terrasses cet été.

Bon appétit !

