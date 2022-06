La brigade: une comédie attachante

Après s’être penché sur le sort de femmes sans domicile fixe dans son film Les invisibles, le réalisateur français Louis-Julien Petit poursuit dans la même veine avec La brigade, une comédie sociale attachante campée dans un foyer de jeunes migrants.

Cathy (Audrey Lamy) a toujours rêvé de diriger son propre restaurant. Même si elle est très douée en cuisine, elle peine à garder un boulot très longtemps, en raison notamment de son caractère difficile. En désespoir de cause, elle doit se contraindre à accepter un poste de cantinière dans un foyer de jeunes migrants géré par un travailleur social au grand cœur (François Cluzet).

Au début, le plan de Cathy est bien clair : elle souhaite travailler dans ce foyer pendant seulement quelques mois, afin de mettre assez d’argent de côté pour éventuellement ouvrir son propre restaurant. Mais en passant du temps en cuisine avec ces jeunes garçons attachants, elle finira par se lier à eux et même à repenser à ses objectifs de carrière.

Feel good movie

Si vous aimez les comédies sociales comme Intouchables, Le grand bain ou Hors normes, ce charmant film choral de Louis-Julien Petit (Les invisibles) devrait vous plaire. Drôle, touchant et doté d’une bonne dose d’humanité, La brigade réunit tous les ingrédients d’un bon feel good movie.

Bien entendu, on frôle parfois les excès de bons sentiments. Mais Louis-Julien Petit a su trouver le ton juste pour traiter ce sujet de société brûlant d’actualité (l’intégration des mineurs issus de l’immigration) en injectant à son scénario juste assez d’humour et de tendresse pour alléger le propos. Si Audrey Lamy et François Cluzet défendent brillamment leurs personnages, les jeunes acteurs non professionnels qui campent les rôles de migrants apportent aussi leur pierre à l’édifice en insufflant beaucoup d’authenticité au récit.

La brigade ★★★1⁄2

Un film de Louis-Julien Petit

Avec Audrey Lamy et François Cluzet. À l’affiche.