Une femme assassinée victime de son grand cœur

Une Québécoise vivant à Playa del Carmen a été victime de son grand cœur, tuée alors qu’elle tenait compagnie à un ami malade qu’elle n’aurait pas su fraudeur, rapportent ses proches.

• À lire aussi: Le Québécois tué au Mexique était accusé de fraude et recherché par la GRC

« Fannie cherchait toujours le bon dans les gens. C’était une personne qui aidait tout le monde », a confié au Journal sa cousine Romie Lorrain.

Lundi dernier, Fannie Lorrain et Raphaël Huppé ont été retrouvés sans vie dans un condominium du centre-ville de la station balnéaire située près de Cancún, au Mexique.

Tous deux présentaient des blessures au cou apparemment infligées avec un couteau, a précisé le bureau du procureur de l’État de Quintana Roo. Un gardien de sécurité de leur résidence a aussi été blessé.

Les thèses d’un vol ou d’un règlement de compte en lien avec des fraudes sont actuellement privilégiées par les autorités locales.

Selon sa famille, la jeune femme de 38 ans aurait été au chevet de son ami Raphaël Huppé dans la nuit de dimanche à lundi, car il croyait faire une appendicite.

« Au Mexique, tout tourne au ralenti dans les hôpitaux la fin de semaine. Fannie m’a dit : “Demain matin, c’est lundi, je vais l’amener à l’hôpital.” C’est pour ça qu’elle était là », a expliqué sa mère, Linda Bédard.

Photo courtoisie

Elle ne savait pas

« Ce n’était pas un ami qu’elle voyait tous les jours, loin de là. Elle était à la mauvaise place, au mauvais moment », a estimé Mme Bédard.

Raphaël Huppé avait été accusé de fraude au Québec et vivait apparemment au Mexique depuis 2016 alors qu’il était recherché par les autorités canadiennes.

Fannie Lorrain n’aurait pas été au courant de la feuille de route de Huppé, croit sa famille.

« Je ne pense pas qu’elle se serait mise en danger si elle avait su tout ça parce qu’elle tenait vraiment à s’en venir [au Québec]. Quatre jours avant, on parlait de nos projets futurs », s’est remémoré sa cousine Romie Lorrain.

Photo courtoisie

Grande voyageuse

Fannie Lorrain projetait de revenir au Québec dans les prochaines semaines afin de passer du temps avec ses proches et de rencontrer l’enfant à venir de sa cousine.

Elle habitait depuis quelques années à Playa del Carmen et travaillait au service à la clientèle en ligne d’une entreprise de protéines, tout en suivant des cours universitaires à distance.

Grande voyageuse, elle a déjà participé à des projets de coopération internationale au Honduras, au Pérou et au Brésil, entre autres.

« Durant plus d’une année, tu nous as apporté ton énergie communicative, ta joie de vivre, ton écoute, ton dynamisme, ton engagement et ta grande capacité d’accueil », a notamment témoigné sur Facebook l’organisme Mer et Monde.

Améliorer le monde

« On ne peut pas changer le monde, mais on peut l’améliorer », avait d’ailleurs affirmé la jeune femme originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu à un journal local, en marge d’un de ses voyages.

« Ça a été une courte vie, mais une vie remplie de choses bonnes », a laissé tomber sa mère.

Deux autres Canadiens avaient également été tués à Playa del Carmen en janvier dernier. Ils avaient été abattus dans un restaurant d’un complexe hôtelier.