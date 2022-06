LEMAY, Marc-André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Marc-André Lemay, survenu à Québec le 28 janvier 2022. Il était le conjoint de madame Gisèle Poirier, le fils de feu Simone Desmeules et de feu Adrien Lemay. Il habitait à Québec.Les cendres seront dispersées à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : François, Jacqueline (Antoine Laforest), Bernard (Olivia Wu) et Maude (Jean-Philippe Langevin); ses petits-enfants : Mica (Marie-Philippe Brault), Maïla (Lucas Besse-Dicaire), Taoli (Ines Mollaret), Jade (Nadim Shaker), Abraham (née Éveline) (Lou Chartrand-Robitaille), Rose-Michèle, Ariane et Savia (Pierre-Yves Hovington); ses arrière-petits-enfants : Sôvan et Jules; ses frères et soeurs : Martin (Diane Lespérance), Denise (Jean-Marc Larouche) et Lise; son beau-frère René St-Cyr (feu Adrienne Lemay); son frère de coeur Ghislain Tremblay; les frères et soeurs de sa conjointe : Denise Poirier (Hans Ohrt), Gilles Poirier (Marie-Élaine Leclerc), Guy Poirier (Lolly Poirier) et Marcel Gauthier (feu Jeannine Poirier); plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un merci spécial aux premiers répondants qui ont tenté les manoeuvres de réanimation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375 avenue de Vitré, Québec (QC) G1J 5B3, téléphone : 418 657-5334.https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.