LAROCHE, Claude

Au CHUL de Québec, le 18 juin 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Claude Laroche, époux de feu Louise Rousseau. Il était le fils de feu Réal Laroche et de feu Simone Beaudoin. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lapour les condoléances le jeudi 30 juin de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Lise, Daniel; ses frères et ses soeurs de la famille Laroche: Jacques, Huguette (feu Donat Morin), feu Pierrette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rousseau: feu Gisèle (feu Simon Dupuis), feu Rosaire (feu Denise Charest), feu Céline, Rita (feu Roger Dubois), Gérard, feu Émilien, Lucie, Monique (Réjean Cloutier), Lucien, Marcel (Claudette Cayer). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: Fondation des maladies du coeur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/La direction des funérailles a été confiée à la