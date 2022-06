DOMPIERRE, Marie Rousseau



À l'Hôpital St-Sacrement, le 22 juin 2022 à l'âge de 86 ans, entourée de ses filles, est décédée Marie Rousseau-Dompierre. Elle était l'épouse de feu Simon P. Dompierre et conjointe d'André Hétu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 29 juin 2022 de 19 h à 21 h, le jeudi 30 juin 2022 de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses filles : Josée (Jean-Pierre Legault), France (Robert Ouellet), Anne (Daniel Boivin) et Julie (Jean-François Lapointe); ses petits-enfants : Marie-Ève, Nicolas, Geneviève, Véronique, Simon, Pascale, Amélie, Isabelle et Myriam, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Marcel Boulanger et sa cousine Hélène Gravel (Peter Janssen), plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. L'ont précédée ses sœurs : Louise et Michelle; ses beaux-frères François et Alain. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du Domaine Bordeaux pour leur humanisme, leur écoute et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294