LÉVESQUE, Sylvie



C'est avec une grande peine que nous vous annonçons le décès le 1er mai dernier de notre chère Sylvie, une mère, une amoureuse, une soeur et une amie généreuse et attentionnée. Elle était la fille de feu Rolande Côté et feu Georges-Eugene Levesque.Elle laisse dans le deuil son conjoint Christian Belziles, ses enfants Philippe (Anne-Sophie), Emie (Pierrick) et Alexandre, ses frère et soeurs, Denis (Renée), feu Line (Jules et Denise), Diane, Annie (Pierre), Marie-Claude (Marc) et Carole (Steve), ses belles-soeurs et beaux-frères des familles Belziles et Charest, ses nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h,Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, 418 656-4999, courriel: info@fondation-iucpq.org, site internet : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.