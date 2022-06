ST-ONGE, Pierre



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 juin 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Pierre St-Onge, époux de madame Monique Laporte. Il était le fils de feu Léon St-Onge et de feu Étiennette Fortin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Joachim. Monsieur St-Onge laisse dans le deuil son épouse madame Monique Laporte; ses enfants: Catherine (Ludovic Matos) et Olivier (Catherine Fortier); ses petits-enfants: Rafael, Xavier, Etienne, Philippe et Arianne; ses frères et sœurs: Michelle, Charles (Suzie Poulin), Marie-Josée (Jean Petit) et Louis; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laporte: Jeannine, André (Diane Tremblay), Denis (Françoise Petitpas), Francine (Bruno Cyr), Gilles (Nicole Dancause), Micheline (Claude Huot) et Christiane (Jean-Guy Gauthier); ses filleules Marie-Pier et Caroline; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s dont ses collègues de travail de Papiers White Birch où il a œuvré comme ingénieur pendant près de 40 ans. Un remerciement spécial à l'équipe d'oncologie et de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi qu'à l'équipe du CLSC Orléans, tout particulièrement à Dre Louise Côté et à madame Sonia Boucher, infirmière, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Votre présence a fait une différence pour notre famille dans ces moments difficiles. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca