Le Tour de France 2022: à leur meilleur juste à temps

Les Canadiens Hugo Houle et Michael Woods affichent leur meilleure forme de la saison juste à temps pour le plus gros rendez-vous de l’année.

Mine de rien, Houle prendra le départ de son quatrième Tour de France après avoir signé une superbe 15e place au classement général du Tour de Suisse, dimanche. Même les commentateurs européens ont qualifié sa performance en montagne « d’impressionnante ».

À l’avant du peloton, le Québécois de 31 ans a contribué à durcir la course pour aider son équipier Jakob Fuglsang dans l’ascension finale de la cinquième étape. Le « super-domestique » se rapproche du haut du classement.

« La forme est excellente. J’ai pu livrer la marchandise quand il fallait. C’est pas mal mon meilleur niveau de la saison. C’est le meilleur scénario pour moi », a expliqué Houle.

Son patron et employeur a même placé la barre un peu plus haute.

« Ça tombe très bien. Hugo est dans la meilleure forme de sa carrière. Le ratio poids-puissance est parfait. Il a fait ses preuves et il a réussi un très beau résultat », explique le copropriétaire de la formation Israel-Premier Tech, Sylvan Adams.

Faire souffrir les vedettes

Du coup, en Suisse, Houle a même réussi l’exploit de décrocher au train des stars comme Remco Evenepoel et Thibaut Pinot.

« C’est l’fun de les faire souffrir pour le nombre de fois où c’est l’inverse ! C’est le retour du balancier. C’est plus agréable aussi de faire du vélo quand c’est toi qui fais mal aux autres. Quand on fait le travail dans un moment clé, ils n’ont pas le choix d’en parler avec la caméra sur toi pendant cinq kilomètres », ajoute le double athlète olympique.

Pour sa part, l’Ontarien Michael Woods a raté le Tour de Suisse, mais l’équipe Israel-Premier Tech engagée dans une folle course aux points UCI (Union cycliste internationale) l’a plutôt envoyé sur le Ventoux Dénivelé Challenges. Son échec sur cette épreuve fut vite oublié puisqu’il a remporté la 46e Route d’Occitanie après un triomphe en solitaire lors de la troisième étape.

Troisième des Mondiaux en 2018 et vainqueur de deux épreuves sur le Tour d’Espagne, Woods a ainsi mis la main sur la première course par étapes de sa carrière à l’âge de 35 ans.

Une victoire d’étape ?

On aimerait bien le voir lever les bras le 8 juillet à La Planche des Belles Filles, un sommet du massif des Vosges, ou encore à L’Alpe d’Huez, une ascension mythique prévue le 14 juillet, jour de la fête nationale française.

Par ailleurs, l’équipe Israel-Premier Tech pourra également compter sur le Sud-Africain Daryl Impey, en grande forme à 37 ans. L’ancien maillot jaune du Tour de France 2013 a remporté la quatrième étape du Tour de Suisse.

La COVID-19 menace encore le peloton

La COVID-19 menace encore une fois le peloton professionnel à l’aube du Tour de France, mais des voix s’élèvent pour modifier les règles en vigueur et éviter le pire des scénarios.

Sur le Tour de Suisse, le vainqueur de la cinquième étape, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) a dû quitter l’épreuve vêtu du maillot jaune de meneur. Au total, quatre équipes et une trentaine de coureurs ont plié bagage, laissant planer un doute sur la Grande Boucle, qui commence vendredi.

La semaine dernière, les équipes Jumbo-Visma, UAE Team Emirates, Bahrain-Victorious et Alpecin-Fenix ont dû quitter la course.

On souhaite que les formations ne soient pas modifiées par un test positif à deux jours du grand départ. L’inquiétude persiste et personne ne souhaite qu’un facteur impondérable vienne influencer le déroulement de l’événement.

Le patron de Quick-Step Alpha Vinyl, Patrick Lefevere, a même accusé certaines équipes de manquer de rigueur après l’hécatombe.

Pas d’obligation

« Le problème, c’est qu’on nous oblige à tester. Même sans symptôme, en cas de résultat positif, on doit se retirer de la course. Le regroupement des équipes va faire la demande auprès de l’UCI d’arrêter tous ces tests-là », a affirmé le grand patron chez Israel-Premier Tech, Sylvan Adams.

Selon lui, un coureur qui ne présente aucun symptôme ne devrait pas être forcé de rentrer chez lui, au contraire.

« La COVID, il va falloir vivre avec dans les années à venir. Si quelqu’un n’est pas malade, si tu gâches sa course, il me semble que c’est exagéré. Évidemment, si quelqu’un présente des symptômes, c’est différent », ajoute l’homme d’affaires israélo-canadien.

Menace réelle

Même son de cloche pour Hugo Houle, un peu découragé du retour en force du virus dans le peloton professionnel.

« On pensait que c’était un peu derrière nous, mais ça revient fort. Peut-être les gestes barrières ont baissé un peu. Le virus circule et il faut être vigilant. Maintenant, c’est évident qu’il y a plus de proximité en cyclisme que sur un court de tennis », avoue-t-il.

Que ce soit en Allemagne, au Portugal ou au Danemark, l’Europe connaît présentement un début de reprise épidémique portée par le variant BA.5.

LES TÊTES D’AFFICHE

TADEJ POGACAR

(UAE Team Emirates) | 23 ans

Vainqueur du Tour de France 2020 et 2021, Pogacar a signé le 10e succès de sa saison chez lui en remportant le Tour de Slovénie. Plus tôt cette saison, il a aussi gagné la Strade Bianche et Tirreno-Adriatico. Même si la Jumbo-Visma semble plus puissante, ce léger détail ne l’a pas ébranlé depuis deux ans.

PRIMOZ ROGLIC

(Jumbo-Visma) | 32 ans

Un face-à-face très attendu entre les deux adversaires slovènes se dessine. Roglic vient juste de remporter le Dauphiné, en France, après une belle victoire sur Paris-Nice en mars. Il a terminé deuxième du Tour de France 2020 et il est champion des trois derniers Tours d’Espagne.

JONAS VINGEGAARD

(Jumbo-Visma) | 25 ans

La Jumbo-Visma possède plusieurs cartes dans son jeu. Coéquipier de Roglic, le Danois a terminé deuxième du Tour de France 2021. Le cycliste est dans une grande forme et personne n’a pu suivre le duo en montagne au Dauphiné. Le rôle de leader lui reviendra peut-être.

ROMAIN BARDET

(Team DSM) | 31 ans

La France n’a pas gagné un titre sur les Champs-Élysées depuis la victoire de Bernard Hinault en 1985. Trois semaines après son abandon du Giro alors qu’il était quatrième au général, Bardet a annoncé sa participation. Il a fini deux fois sur le podium de l’épreuve, en 2016 et 2017. Il a aussi raflé le maillot à pois (montagne) en 2019.

BEN O’CONNOR

(Ag2r-Citroën) | 26 ans

Quatrième du Tour de France l’an passé, l’Australien a franchi un énorme palier et ses adversaires le surveillent de près. Cette saison, il a remporté le Tour du Jura et il vient de terminer troisième du Dauphiné.

À SURVEILLER : Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), Adam Yates (BikeExchange-Jayco), Enric Mas (Movistar), Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Miguel Angel Lopez (Astana), Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Michael Woods (Israël-Premier Tech), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Peter Sagan (TotalEnergies)

Des champions de plus en plus jeunes

L’émergence de plusieurs champions âgés d’à peine 20 ans bouscule de plus en plus la hiérarchie établie depuis des décennies en cyclisme.

Le Slovène Tadej Pogacar pourrait même se retrouver avec trois titres du Tour de France avant même de célébrer ses 24 ans en septembre.

La nouvelle génération dépoussière les vieilles traditions à coup de victoires aussi éclatantes que surprenantes.

À 22 ans seulement, le palmarès du Belge Remco Evenepoel est également assez impressionnant.

« Ça se voyait vraiment moins avant. Il y a l’évolution des méthodes d’entraînement et les outils plus poussés comme les capteurs de puissance. C’est sûr que ça aide, mais les Pogacar, ça reste des exceptions aussi », explique l’entraîneur Bruno Langlois, kinésiologue de formation et double champion canadien.

La puissance

Patron de Vélo Cartel, un lieu de rassemblement qui regroupe tous les services cyclistes à Québec, l’homme d’affaires de 43 ans croit aussi que certaines croyances étaient archaïques. Le changement n’est assurément pas lié à un seul facteur.

« Faire 2000 kilomètres sur le petit plateau en début de saison, ou éviter de trop monter ses pulsations, ça n’existe plus. Personne ne fait 50 000 kilomètres par année aujourd’hui. La récupération, la nutrition, tout est très pointu maintenant. Peut-être aussi que du temps de [l’équipe] US Postal, la course était trop contrôlée. Et plus simplement, peut-être aussi que les jeunes ont juste un peu plus le couteau entre les dents », ajoute Langlois.

« Aujourd’hui, on a les moyens de détecter les phénomènes très tôt avec tous les tests de laboratoire, et l’information arrive plus vite aux oreilles des patrons des équipes », affirme aussi l’ex-professionnel français et entraîneur Pascal Hervé qui habite à Montréal.

Carrière écourtée ?

Celui-ci souligne avec raison que Bernard Hinault et Laurent Fignon ont également gagné leur premier Tour de France autour de l’âge de 23 ans.

« C’est un phénomène particulier, mais pas seulement en cyclisme. Le niveau est tellement élevé. Est-ce que les carrières seront plus courtes dans le futur ? » se demande pour sa part le cycliste québécois Nickolas Zukowsky, qui aspire au grand circuit.