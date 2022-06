FORTIER, Marielle Lavoie



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 juin 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Marielle Lavoie, épouse de feu monsieur Euclide Fortier, fille de feu dame Eugénie Bérubé et de feu monsieur Léo Lavoie. Elle demeurait à St-Émile. Elle laisse dans le deuil: ses enfants: Josée (Richard Croteau), Johanne (Dan Falardeau), Yanick; ses frères et ses soeurs: Thérèse (Jean-Marie Ross), feu Gérard (Céline Paquet), feu Jean-Louis (feu Odette Guimond), feu Géralda (Salomon Lagacé), Soeur Gabrielle (Ursulines), feu Réginald (feu Denise Bourdeau), feu Paul-Émile (Diane Gagnon), Berthol (Pierrette Cimon), Carmen (Marc Dubé), feu Vital (Lilianne Lalancette), Ovila (Solange Fournier), Lise (feu Léonard Guimond), Louise, Mario (Andrée Lalancette), feu Berthier (Suzie Tremblay); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Fortier: feu Mariette (feu Louis-Georges Jenkins), Claude (Jeannine Berger), Adorelle (Charles Paradis), Marc (Étiennette Rioux), Raymonde (Augustin Bouchard), feu Daniel (Fernande Lavoie), feu Éliane, Alain, Lucille (Jean-Maurice Pineault), Guy (Hélène Alain), ainsi que plusieurs oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis.es. La famille recevra les condoléances à laLes cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel inc. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc .La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Résidence Les Jardins Katerina, pour leur dévouement et leurs bons soins. Un merci particulier à Cathy Dancause, infirmière.