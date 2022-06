LAMOTHE, Robert



A l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 9 juin 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Robert Lamothe, époux de feu madame Jeannine Girard. Il demeurait à Donnacona, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au funérariumle mercredi 29 juin 2022, de 19 h à 21 h et jeudi à partir de midi.et de là, au cimetière paroissial. Monsieur Lamothe laisse dans le deuil ses enfants : Marion (Allison Craig), Jocelyne (Jacques St-Onge); ses petits-enfants : Nicolas (Karine Martel), Jérémy (Rachel Campbell) et Alexia Lamothe (Mike Steip), Pier-Olivier (Valérie Côté) et Gabriella St-Onge (Thierry Villeneuve); ses arrière-petits-fils : Laurent Villeneuve et Arnaud St-Onge. L'amie de monsieur Lamothe : Claire Dumas. Il était le frère et le beau-frère de Laurier (feu Thérèse Leclerc), Louisette (Gérard Patterson), feu Denise (feu Paul Julien), feu Henri-Paul, Gérard (Françoise St-Jean), Madeleine et Réjeanne ; feu Hervé Girard (feu Marie-Paule Girard), feu Jeanne (feu Roland Gosselin), feu Lucien (Madeleine Laliberté), feu Éloi (feu Lydia Guillemette), feu Lucienne (feu Louis Vallières), feu Thérèse (feu Roland Morin), feu Joachim (feu Carmelle Tessier), feu Jacques (feu Laurianne Baril), feu Rollande (feu Maurice Sauvageau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca