Avalanche : Confiance en Kuemper

DENVER | Darcy Kuemper marche tranquillement en traînant une valise à roulettes et il salue un employé de l’aéroport Signature Flight Support. Il a un gros sourire dans le visage.

• À lire aussi: Des guerriers dans l’âme

• À lire aussi: «Nous avons encore du meilleur hockey à offrir» – Corey Perry

• À lire aussi: Le Canadien pourrait perdre Sean Burke

À la veille de ce sixième match de la finale de la Coupe Stanley, Kuemper garde probablement la même routine que celle d’un mercredi matin du mois d’octobre où il s’apprête à partir pour Dallas.

Mais là, la destination n’est pas la même. Et l’enjeu n’a rien de semblable. Kuemper et ses coéquipiers de l’Avalanche se retrouvaient à quelques minutes d’un départ pour Tampa où la Coupe Stanley sera encore une fois dans l’édifice.

À 32 ans, le gardien originaire de la Saskatchewan a assez d’expérience pour oublier un mauvais match. Jared Bednar a qualifié son départ comme « ok » dans ce revers de 3 à 2 contre le Lightning.

AFP

Si Bednar avait choisi d’y aller d’une réponse sèche et honnête pour décrire la performance de son gardien numéro un après une défaite à la maison, l’entraîneur en chef de l’Avalanche a opté pour un peu plus de diplomatie avant la sixième rencontre.

Toujours calme

Questionné à savoir s’il avait toujours confiance en lui, l’homme de 50 ans a évité une possible controverse sur l’identité de son gardien pour le prochain match.

« Oui, ma confiance est élevée, a-t-il dit. Il nous a amenés jusqu’ici. Nous sommes en finale de la Coupe Stanley et nous avons une avance de 3 à 2. J’ai vu ce qu’il pouvait faire lors du deuxième match à Tampa. Pour battre une équipe comme le Lightning, vous avez besoin d’une solide performance de tous vos joueurs. Il a accordé un mauvais but lors du dernier match sur le premier but. Mais nous avions trouvé une façon de revenir dans cette rencontre. Tout le monde doit se préparer à jouer un meilleur match. Je me répète, mais notre niveau de confiance envers Darcy est élevé. C’était le cas toute l’année et ça ne changera pas maintenant. »

« Darcy reste bien calme, a renchéri le défenseur Josh Manson. C’est une grande qualité pour un gardien. Il sait qu’il peut sortir une grosse performance, il a confiance en ses moyens. Et nous avons aussi confiance en lui. »

AFP

Blessé à une main et absent pour les trois derniers matchs de la finale, l’ailier Andre Burakovsky a fait le voyage en direction de Tampa. Bednar a dit qu’il représentait une option pour le sixième match, mais qu’il était toujours évalué sur une base quotidienne.