Des entrepreneurs d’ici qui n’ont pas peur de partir à la conquête de toute la planète

Au lendemain de la fête nationale du Québec, il est bon de se rappeler que notre économie tient le fort grâce à des gens d’affaires qui prennent chaque jour des risques pour assurer la pérennité de leur entreprise.

Voici deux témoignages d’un savoir-faire peu connu des Québécois.

Des Québécois sur toutes les grandes scènes du monde

Un entrepreneur de Lanaudière qui fabrique depuis 35 ans les plus grandes scènes de la planète pour les Lady Gaga, KISS et Céline Dion de ce monde a damé le pion à ses concurrents en innovant.

« Des Indiens ont essayé, ça n’a pas marché. Des Américains ont essayé de faire une grande scène, ça s’est effondré. Les Européens, il y en a qui s’essayent », souffle Yvan Miron, PDG et fondateur de Stageline, à L’Assomption.

« La force de notre concept, c’est que dès le début, je l’ai basé sur les codes du bâtiment. J’étais le seul à faire ça », raconte-t-il.

Fondé il y a 35 ans, le fabricant de scènes mobiles de Lanaudière Stageline a su imposer le savoir-faire québécois aux quatre coins du monde à force de ténacité et d’innovation.

« L’argent n’a jamais été pour moi un facteur déterminant. Quand j’ai développé Stageline, je l’ai fait avec mes fonds propres. J’y croyais », confie Yvan Miron en mesurant le chemin parcouru.

Erreur de jeunesse

Depuis ses toutes premières scènes, le grand patron de Stageline n’a pas peur d’innover.

Dès qu’un pépin se manifestait, il le corrigeait. Résultat, après une trentaine d’années, il a une bonne longueur d’avance sur ses concurrents, qui n’arrivent tout simplement pas à le suivre.

Chaque spectacle est l’occasion d’améliorer le produit. Une quinzaine de personnes travaillent à temps plein dans l’équipe d’innovation.

« J’ai fait une erreur quand j’étais jeune. J’ai exposé l’équipement avant de demander un brevet générique pour le concept, mais c’est correct, ça ne nous a pas empêchés de bien faire notre vie », confie Yvan Miron au passage.

Qu’à cela ne tienne, l’entreprise a réussi à imposer la cadence. À peu près tous les petits et grands spectacles en Amérique du Nord ont des scènes Stageline.

Aujourd’hui, Yvan Miron est l’actionnaire le plus important de l’entreprise. Le Fonds de solidarité FTQ est actionnaire ainsi que Roynat Capital de Calgary.

Plus de 90 % de son chiffre d’affaires provient de l’extérieur du Québec, dont près de 70 % des États-Unis. « Le Québec n’est pas un grand terrain de jeu », avoue-t-il, sourire en coin.

Pénurie de main-d’œuvre

Quand on lui demande quel est le plus gros défi des entrepreneurs québécois, Yvan Miron parle spontanément de la main-d’œuvre manquante.

« Plus de 90 % du bassin de travailleurs au niveau de la fabrication restent dans Lanaudière. J’ai toujours voulu protéger ça », explique-t-il.

Lors de la visite du Journal à l’usine, jeudi, Yvan Miron était fier de présenter ses employés avec de la machinerie à la fine pointe de la technologie, ce que les entreprises québécoises n’ont pas toujours sur le plancher de l’usine.

« Le Québec a quand même été en retard dans le virage numérique. Il l’est encore. Les gens n’aiment pas ça entendre ça », souligne-t-il.

Mais d’après lui, le gouvernement actuel comprend ces enjeux-là.

« On en met beaucoup dans la cour du gouvernement des fois. J’en mettrais aussi dans la cour des entrepreneurs », conclut-il.

Contrairement à Stageline, plus de 61 % des PME ne pensent pas que le gouvernement du Québec comprend l’impact de cet enjeu sur les entreprises, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Un savoir-faire unique qui attire des clients d’ici et d’ailleurs

Depuis plus de 40 ans, Pierre Lemieux donne une nouvelle vie à de vieux calorifères en fonte. Un savoir-faire québécois unique qui est sain pour l’environnement et qui fait travailler une dizaine d’artisans de Saint-Jean-Port-Joli.

C’est la beauté de ces appareils de chauffage, souvent plus que centenaires, qui a amené M. Lemieux à s’y intéresser. On ne sera donc pas surpris qu’il ait choisi de s’installer dans cette municipalité de Chaudière-Appalaches réputée pour ses artistes.

« Chaque radiateur est une œuvre d’art en lui-même », souligne Pierre Lemieux.

Canada, États-Unis, France...

Au fil des ans, l’entreprise qu’il a fondée, Ecorad, a restauré des milliers de radiateurs au Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis et même en Europe. Ses revenus annuels atteignent quelque 1,5 million $.

« Se débarrasser d’un radiateur, ça crée 40 % de son poids en gaz à effet de serre. Et il faut en créer encore plus pour le remplacer. Réutiliser un radiateur existant, c’est beaucoup plus valable pour la planète que d’acheter un produit neuf », explique M. Lemieux.

Il y a deux ans, Ecorad s’est donné les moyens de ses ambitions en se faisant construire de nouvelles installations, ce qui lui a permis de regrouper sous un même toit des activités qui étaient auparavant éparpillées dans trois lieux différents.

Le bâtiment est constitué d’une spectaculaire structure en bois fabriquée par Art massif, une autre entreprise de Saint-Jean-Port-Joli.

Trump joue les trouble-fêtes

Fait étonnant, une décision de l’ancienne administration américaine de Donald Trump a eu un impact sur Ecorad. L’allègement de normes environnementales sur le plomb a permis à des entreprises d’effectuer la réfection de radiateurs sans s’astreindre aux mêmes protocoles que ceux adoptés par Ecorad depuis des années.

L’entreprise québécoise continue tout de même de trouver plusieurs clients au sud de la frontière. Depuis 2017, l’entreprise possède un entrepôt au Connecticut, où elle conserve des milliers de radiateurs à l’intention de futurs clients.

« On est en discussion pour plusieurs projets aux États-Unis. Ici, quand on fait un grand projet, par exemple une école, ça va être 150 radiateurs. On a des projets dans notre collimateur aux États-Unis, où c’est 350 radiateurs... Le marché est beaucoup plus grand », relate Pierre Lemieux.

Même s’il n’a rien perdu de sa passion, l’entrepreneur, maintenant âgé de 72 ans, commence tranquillement à penser à la prochaine étape de sa vie.

« Je suis à la recherche de relève », glisse-t-il.

