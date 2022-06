École Madeleine-Bergeron: avenir incertain d’une école pour handicapés

Des membres du personnel d’une école de Québec qui accueille des élèves lourdement handicapés tirent la sonnette d’alarme : l’avenir de l’établissement est toujours incertain puisque le ministère réclame désormais que les élèves souffrent à la fois de handicaps intellectuels et de limitations physiques pour assurer son plein financement.

La situation avait été dénoncée à pareille date l’an dernier, mais l’impasse persiste toujours, déplore le Syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs, qui a réécrit récemment au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, pour dénoncer la situation.

« L’école doit recevoir le financement nécessaire pour garder tous ses élèves avec un niveau de service optimal », peut-on lire.

Au Centre de services scolaire des Découvreurs, le directeur général Christian Pleau reconnaît que l’impasse persiste. « On est exactement au même point que l’an passé », laisse-t-il tomber.

Depuis des années, l’école Madeleine-Bergeron accueille des élèves sur la base de leur condition médicale.

Or l’année dernière, dans le cadre d’un processus de révision budgétaire, le ministère de l’Éducation a plutôt indiqué que l’établissement devait admettre des élèves qui présentaient aussi une déficience intellectuelle, en plus d’un handicap physique.

En déficit

Seuls les enfants cumulant les deux handicaps, qui représentent seulement 20 % de la clientèle, sont désormais admissibles à un financement additionnel. Le financement de base de l’établissement est toutefois maintenu.

L’école Madeleine-Bergeron se retrouve donc en déficit pour une deuxième année de suite. Le centre de services scolaire a décidé d’éponger les pertes, le temps de trouver une solution. Aucun élève n’a été refusé l’an dernier ni cette année.

« On ne veut pas précipiter des décisions douloureuses pour les parents. On a fait le choix organisationnel de maintenir notre processus d’admission comme autrefois. On privilégie les enfants au budget », affirme le directeur général du centre de services scolaire, Christian Pleau.

L’école doit toutefois composer avec un budget plus serré. Un poste d’éducatrice spécialisée sera aboli par attrition l’an prochain, indique le syndicat.

Si le statu quo persiste, aucun enfant qui fréquente présentement l’école Madeleine-Bergeron ne sera mis à la porte de l’école, tient à préciser le directeur général. L’établissement procédera plutôt par attrition, « pour amoindrir le choc ».

Difficiles à relocaliser

Le nombre de nouveaux élèves admis chaque année sera toutefois revu à la baisse. « L’enjeu, c’est vraiment le nombre d’enfants qu’on sera en mesure de scolariser, considérant les nouvelles balises », ajoute M. Pleau.

Ces enfants, qui ont de lourds handicaps physiques, auraient difficilement accès aux mêmes services ailleurs dans le réseau scolaire, fait-il valoir.

« Les cas sont tellement lourds que l’on doute de la capacité de ces élèves d’être intégrés dans une école régulière », dit-il.

Au cabinet du ministre de l’Éducation, on s’est contenté d’indiquer qu’un état de situation a de nouveau été demandé au ministère à ce sujet.