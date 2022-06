Fusillade à Oslo: «Troublant» pour la communauté LGBTQ2+, selon Sylvain Gaudreault

Le député du Parti québécois (PQ), Sylvain Gaudreault, est troublé par la fusillade qui a éclaté dans la nuit du 24 au 25 juin, près d’un bar gai, en plein centre-ville d’Oslo, en Norvège.

«C’est troublant de voir que ça arrive encore en 2022, a dit le député homosexuel qui représente la circonscription de Jonquière depuis 2007. La Norvège n’est pas un pays réputé pour avoir des politiques homophobes, comme c’est le cas pour l’Ouganda, la Russie où c’est plus difficile d’affirmer son orientation sexuelle.»

L’attaque a fait deux morts, 21 blessés, dont 10 blessés graves, selon la police d’Oslo. La tragédie a forcé l’annulation d’une marche des Fiertés LGBT prévue ce samedi.

L’auteur présumé, un Norvégien d’origine iranienne, a été arrêté. L’homme de 42 ans est soupçonné d’acte terroriste d’homicide et de tentative d’homicide, selon les informations de l’AFP.

«La Norvège est un pays progressiste, a poursuivi Sylvain Gaudreault. C’est profondément inquiétant. Cela montre à quel point c’est important de se mobiliser [pour la cause LGBTQ2+]. Parfois, les gens se demandent pourquoi faire encore le défilé de la fierté, à Montréal, au mois d’août. Je pense que ce qui vient de se produire prouve que nous avons encore besoin de le faire. Cela demeure des acquis qui sont fragiles [...]. Il faut continuer de manifester sa fierté.»

«Nos droits et libertés ne sont jamais acquis, a ajouté le député. Il faut toujours faire preuve de vigilance.»

Même s’il n’en fait pas son cheval de bataille en politique, Sylvain Gaudreault a voulu contribuer à normaliser le fait d’affirmer son orientation sexuelle.

«J’ai toujours voulu montrer que c’était quelque chose de normal, a-t-il dit. C’est ma normalité. Je ne définis pas mon action politique par ça. Je me définis davantage avec l’environnement et le développement des régions. Toutefois, je pense que le fait de démontrer cette normalité fait avancer la cause LGBT.»