« Il (Darcy) était ok » - Bednar

DENVER | Il y a des entraîneurs qui ont tendance à sortir le violon. Il y a d’autres entraîneurs qui optent pour des réponses plus directes, plus franches.

À la toute dernière question de sa conférence de presse, Jared Bednar a offert son appréciation du jeu de son gardien, Darcy Kuemper, lors de ce cinquième match.

« Il était ok, a tranché Bednar. Il aimerait revoir le premier but (Jan Rutta). Mais à part ce jeu, je trouve qu’il se bataillait bien. »

« C’était un peu une balle papillon, a renchéri Kuemper au sujet du premier but du Lightning. Je cherchais à faire le bon jeu. Tu ne peux pas voir la rondelle rentrer dans le filet, mais ça peut arriver. »

Kuemper a donné trois buts sur 29 tirs. Il n’a pas connu un départ atroce, mais il n’était pas le meilleur gardien sur la glace. Andreï Vasilevskiy a joué comme Andreï Vasilevskiy lors des grands moments.

Des rivaux coriaces

En bon capitaine, Gabriel Landeskog a parlé du Lightning comme une équipe résiliente.

« Le Lightning a une bonne équipe, a-t-il logiquement rappelé. Ils sont en finale de la Coupe Stanley pour une troisième année d’affilée. Ce n’est pas censé être facile et on sait que ce ne sera pas facile. On le savait avant le début de la finale, on le sait encore plus maintenant. Vasilevskiy a joué un bon match. On a réussi à créer l’égalité en troisième période, on se sentait bien, mais le Lightning a marqué le gros but. En séries, tu dois garder une mémoire à court terme. »

L’Avalanche a maintenant un dossier de 15 victoires et 4 revers depuis le début des séries. Les Blues et le Lightning ont arraché deux gains à cette puissante machine.

Pour le sixième match de la finale, l’Avalanche cherchera à soulever la coupe sur une patinoire adverse.

« Nous pouvons gagner à la maison, comme nous pouvons gagner sur la route, a mentionné le défenseur Devon Toews. Nous l’avons prouvé depuis le début des séries. Nous oublierons ce match et nous nous concentrerons sur le prochain défi. »