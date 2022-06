Il faut souvent crier pour être entendu

Excuse mes fautes et mon écriture, je n’ai pas une grosse instruction. J’ai mis beaucoup de temps à me décider à t’écrire, car je craignais que tu me juges. Mais à bien y réfléchir, j’ai constaté qu’à part toi, il n’y avait personne à qui des filles comme moi pouvaient s’adresser pour obtenir de l’aide.

Je voudrais te parler du mouvement « #metoo », mais en ce qui regarde précisément le monde de la restauration. Ça fait longtemps que je me demande comment il se fait qu’il n’y ait jamais eu de mouvement de dénonciation de tous les patrons harceleurs, abuseurs, intimidateurs et même violeurs qui y règnent sans partage depuis des lustres.

Pourquoi toutes celles qui en ont été des victimes dans un restaurant ou dans un autre se taisent-elles ? Pourquoi les dénonciations concernant ces hypocrites, mariés, mais aux mains baladeuses, sont-elles aussi rares, pour ne pas dire inexistantes ? Voyons donc les filles, levez-vous debout une bonne fois pour toutes ! Vous ne pensez pas que vous avez assez marché à genoux devant ces hommes odieux qui vous ont reléguées au rang d’animaux, pour mériter aujourd’hui d’obtenir vengeance ?

Comme plusieurs d’entre elles, je n’ai jamais eu assez d’argent pour me payer un psy, ce qui fait que maintenant rendue à un âge avancé, je paye encore moralement et psychologiquement pour tous les abus dont j’ai été victime. Vous ne pouvez pas savoir comme je me souviens clairement de ce que j’entendais sans être vue quand ces messieurs se permettaient de parier entre eux sur « avec laquelle des filles ils allaient coucher avant la fin de la journée ».

On était considérées comme du bétail et on se laissait faire parce qu’on n’avait aucun moyen de s’en sortir autrement. Mais pourquoi, maintenant que la loi permet de porter plainte longtemps après les faits, aucune des filles que j’ai croisées sur ma route ne se décide-t-elle pas à porter plainte ? Combien de vies brisées comme la mienne l’a été ça va prendre avant que ça change ?

Je reste seule dans mon coin à attendre qu’une plus brave que moi se lance à l’assaut. Mais les années passent et ça n’arrive pas. Je crains surtout que ça n’arrive jamais. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais je me demandais si tu pouvais faire quelque chose pour moi ?

R. Dion

Je ne peux rien faire directement pour vous aider, car je ne peux pas dénoncer à votre place. Et si je me fie au proverbe « On n’est jamais si bien servi que par soi-même », ce serait à vous de dénoncer les abus dont vous avez été victime. Mais je comprends fort bien que vous ne vous en sentiez pas la force.

Ce que je ne comprends pas cependant c’est que vous acceptiez de continuer à souffrir des conséquences des abus subis, puisque là-dessus, il y a des moyens d’agir. Vous avez besoin d’être écoutée, d’être entendue, et surtout qu’on vous croie, pour pouvoir ensuite aller vers la guérison. Le Regroupement des CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) est justement là pour ça.

Peu importe votre âge, votre identité, votre milieu, le moment où l’acte criminel a été commis, que vous ayez porté plainte ou pas, vous pouvez faire appel aux intervenant(e)s d’un CAVAC pour obtenir de l’aide, car on les a formés(es) pour ça justement.

Le réseau est présent dans toutes les régions du Québec à hauteur de 185 portes qui vous donnent accès à des professionnels formés en intervention de toutes sortes, afin de vous permettre de retrouver votre santé mentale et physique.

Pas besoin de porter plainte pour vous prévaloir de ce service, même s’il arrive souvent qu’une fois remis sur ses pieds, la clientèle décide de porter plainte. N’attendez plus sur qui que ce soit pour vous redonner une meilleure qualité de vie.