« Il y a encore du hockey en nous » - Perry

DENVER | Il y avait deux vétérans encerclés par des dizaines de journalistes dans une petite sale du Ball Arena. Dans le coin gauche, on retrouvait Corey Perry. Dans le coin droit, c’était Patrick Maroon.

Perry et Maroon ont de l’expérience, comme le reste des joueurs du Lightning de Tampa Bay. Ils avaient des sourires accrochés dans le visage après ce gain de 3 à 2 lors du cinquième match, mais ils ne montraient pas toutes leurs dents. De toute façon, ils en ont perdu quelques-unes.

« Nous n’abandonnons pas, a dit Perry. Dans ce vestiaire, nous savons que nous avons toujours un travail à accomplir. Nous sommes heureux de cette victoire, mais nous avons encore du meilleur hockey à jouer. »

« Nous trouvons des façons pour gagner et ça vient de joueurs différents, a poursuivi le numéro 10 du Lightning. Tu peux voir dans ce vestiaire qu’il y a encore du hockey à jouer. Nous voulons pousser le plus possible. »

Maroon avait un discours semblable. Toujours en vie dans cette série, mais avec un retard de 3 à 2 contre l’Avalanche, le colosse ailier sait qu’il restera encore plusieurs mètres à gravir.

« Nous sommes venus ici à Denver avec comme objectif de remporter un premier match sur la glace de l’Avalanche, a rappelé Maroon. Nous l’avons fait. C’est un immense défi pour nous. Nous sommes heureux d’avoir cette chance. Il faut foncer. Nous avions besoin de commencer avec une victoire. »

Un bon joueur

Maroon a parlé de l’un des héros de cette soirée, le Tchèque Ondrej Palat. Pour une troisième fois depuis le début des séries, Palat a marqué le but gagnant.

« Il continue à le faire, il est bon dans les grands moments, a affirmé Maroon. Il se présente dans les endroits difficiles et il trouve des façons de marquer. Il joue de la bonne façon. Il travaille aussi fort qu’il est un bon joueur. »

« Je ne sais pas comment l’expliquer pour Palat, a renchéri Jon Cooper. Il y a plusieurs des meilleurs joueurs au monde qui n’ont pas autant de buts vainqueurs que lui en séries. Palat joue avec de très bons joueurs depuis longtemps, mais on ne parle pas souvent de lui. J’ai le sentiment que j’ai la même conversation sur Palat à tous les ans en séries. »

Si Maroon et Cooper ont envoyé des fleurs à Palat, Perry a regardé en direction du groupe de défenseurs de son équipe. Les Victor Hedman, Mikhaïl Sergachev, Ryan McDonagh et Erik Cernak ont accompli un très bon boulot devant Andreï Vasilevskiy.

« Nos défenseurs étaient solides, a souligné Perry. Nous avons obtenu un but de Rutta, c’était gros. Nous avons des chevaux à la ligne bleue. Je sais à quoi ça ressemble de jouer contre eux. Ils sont bons, ils font plusieurs bonnes choses. »