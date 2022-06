Jonathan Huberdeau a confiance en Paul Maurice

SAINT-JEAN, N.-B. | Déçu pour Andrew Brunette que ce dernier n’ait pas obtenu la confiance des Panthers de la Floride pour continuer son aventure en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe, Jonathan Huberdeau voit tout de même avec optimisme l’arrivée de Paul Maurice derrière le banc de la formation.

• À lire aussi: Paul Maurice veut aider les Panthers à atteindre le niveau supérieur

• À lire aussi: Paul Maurice est l’homme des Panthers

Venu en relève à Joel Quenneville en cours de saison après que ce dernier eut démissionné, Brunette avait mené les Panthers vers le meilleur dossier de la ligue en saison régulière. Toutefois, la formation floridienne a annoncé mercredi dernier s’être entendue avec Maurice.

BAGAGE D’EXPÉRIENCE

« Il va apporter de l’expérience, un peu comme coach Quenneville, a mentionné Huberdeau, présent à Saint-Jean comme ancien membre des Sea Dogs dans le cadre du tournoi de la Coupe Memorial. Il a gagné pas mal partout où il est allé. J’ai hâte de voir. C’est sûr que son système de jeu, je ne le connais pas encore. Il va peut-être changer des choses, mais j’écoutais des podcasts récemment et c’est un gars qui parle bien. Je l’avais aussi rencontré au Championnat mondial [en 2014]. Il a l’air vraiment gentil, il veut gagner et semble être passionné. »

L’ailier vedette des Panthers n’avait rien de négatif à dire au sujet de Brunette qui, espère-t-il, acceptera de revenir avec l’équipe dans le rôle d’adjoint qu’il occupait sous Joel Quenneville.

« Il a fait le travail. C’est plate pour lui parce qu’on l’aimait et il était proche des joueurs. S’il ne reste pas avec nous, je lui souhaite le meilleur des succès ailleurs parce que je suis convaincu qu’il va être un bon entraîneur. »

OPTIMISTE

Ce qui explique peut-être le non-retour de Brunette derrière le banc, c’est que l’équipe n’a pas été en mesure de poursuivre ses succès de la saison régulière en séries.

Ils ont subi la défaite de façon expéditive, en quatre matchs dès le deuxième tour face au Lightning de Tampa Bay.

« Les deux ou trois semaines après, tu essaies de comprendre ce qui s’est passé. Chose certaine, on a appris beaucoup, et c’est ce qui est important. On avait une bonne équipe et on pensait se rendre loin, mais ce n’est pas arrivé. De perdre en quatre, ça fait toujours mal, surtout contre Tampa Bay, mais il faut revenir avec force. On aura encore une bonne équipe la saison prochaine. »

RETROUVAILLES

Huberdeau était de retour à Saint-Jean, samedi, là où il a gagné trois titres – deux fois la coupe du Président et une coupe Memorial.

« Ce sont de bons souvenirs. Juste d’arriver à l’aéroport, de faire le chemin vers l’aréna qu’on avait fait si souvent. On a eu de bonnes équipes ici et on a vraiment eu du fun. De revoir les gars et de se rappeler le succès qu’on a eu ici, c’est toujours spécial. »

Huberdeau a gagné la coupe Memorial en 2011 puis les Sea Dogs y étaient retournés, en 2012, à... Shawinigan. Il était donc plutôt ironique pour lui, samedi, de revenir pour un match entre les Sea Dogs et les Cataractes, dix ans plus tard, au tournoi de la Coupe Memorial.

« On ne les aimait pas, a-t-il lancé en parlant des Cataractes. Ça fait longtemps et je trouvais ça cool de voir ce match. »