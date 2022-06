La fusillade à Oslo traitée comme «un acte de terrorisme islamiste»

Les services norvégiens de renseignement intérieur (PST), chargés de l'antiterrorisme, ont annoncé samedi traiter comme «un acte de terrorisme islamiste» la fusillade mortelle qui s'est produite dans la nuit près d'un bar gai du centre-ville d'Oslo.

Arrêté peu après l'attaque qui a fait deux morts et 21 blessés, le suspect «a un long historique de violences et de menaces» et le PST l'a sur son radar «depuis 2015 en lien avec des inquiétudes sur sa radicalisation» et son appartenance «à un réseau islamiste extrémiste», a déclaré le chef des services, Roger Berg, lors d'un point de presse.

La police d'Oslo avait auparavant présenté le suspect comme un Norvégien d'origine iranienne de 42 ans, connu du PST, mais aussi pour des délits mineurs.

Selon M. Berg, les services de renseignement s'étaient entretenus avec lui le mois dernier, mais n'avaient alors pas jugé que l'intéressé avait «des intentions violentes».

Le PST est aussi au courant «de difficultés liées à sa santé mentale», a-t-il précisé.

Les services de renseignement ont par ailleurs relevé le niveau de menaces visant le pays scandinave, jugeant la situation «extraordinaire».