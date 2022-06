La seule clinique d’avortement du Dakota du Nord en direction du Minnesota

Après l’arrêt de la Cour suprême qui renverse Roe c. Wade, qui légalisait l’avortement aux États-Unis, la seule clinique d’avortement qui était encore présente au Dakota du Nord s’apprête à franchir les frontières de l’État pour se rendre au Minnesota afin de continuer sa pratique.

Située à Fargo, la clinique Red River Women était la seule clinique prestataire de l’État depuis 20 ans, mais elle attend sa fermeture depuis la décision rendue vendredi, a rapporté CNN.

«Le plan est de fournir des services aussi longtemps que nous le pouvons légalement», a indiqué au média la directrice de la clinique, Tammi Kromenaker.

Le Dakota du Nord fait partie des 13 États qui avaient adopté une loi qui interdisait automatiquement l’avortement si la Cour suprême revoyait son interprétation de la Constitution. La loi devrait entrer en vigueur 30 jours après avoir été certifiée par le procureur général de l’État.

La clinique a donc choisi de déménager à environ 15 minutes de son emplacement actuel, mais dans l’État voisin du Minnesota.

S’il reste encore beaucoup de travail à faire, un GoFundMe a déjà été créé afin de collecter des fonds pour le nouvel emplacement. Plus de 500 000 $ ont été versés en date de samedi après-midi, dépassant alors l’objectif de départ.

Alors que vendredi devait être une journée normale à la clinique, la décision tombée en fin de matinée a tout changé pour l’équipe de Mme Kromenaker.

«J’ai vu les nouvelles sur mon ordinateur et l’un des membres du personnel a crié, nous avons pleuré et sommes devenus très en colère», a-t-elle mentionné.

C’est alors que les téléphones ont commencé à sonner pour des patients qui appelaient afin de prendre un rendez-vous au plus vite.

«J’ai dû me ressaisir et prendre ces rendez-vous», a déclaré la directrice. «C’était un moment surréaliste et ironique».

La clinique avait déjà eu un afflux de patientes venant du Dakota du Sud et du Minnesota en raison de fermeture d’installations et de problèmes de personnel.

«La décision [de déménager] a été dévastatrice, mais voir ce niveau de soutien réaffirme ce que je savais déjà, que la grande majorité des gens sont en faveur de l’avortement», a soutenu Mme Kromenaker.