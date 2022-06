CF Montréal: bonne Saint-Jean!

Le CF Montréal a célébré le 50e match de Wilfried Nancy à la barre de l’équipe de belle façon en remportant une victoire de 2 à 1 grâce à un but de Mathieu Choinière en début de deuxième demie, ce samedi au Stade Saputo.

Ça ne pouvait pas être plus parfait comme célébration de la Saint-Jean-Baptiste devant 13 520 spectateurs. Entré pour amorcer la seconde demie sur le flanc gauche, Choinière a détalé pour faire un crochet à la Nacho Piatti dans la surface adverse et cadrer son tir dans la lucarne dès la 47e minute.

Le Québécois de St-Alexandre a marqué sous les yeux des Ultras qui ont fait un retour surprise au Stade Saputo ce soir. Dans la victoire, Romell Quioto a récolté un but et une passe.

Montréal a d’ailleurs eu une seconde demie nettement meilleure que la première qui n’était pas aboutie.

Charlotte diminué

Le Bleu-blanc-noir s’est frotté à une équipe de Charlotte passablement diminuée puisque dix joueurs sont restés en Caroline du Nord en raison du protocole COVID.

Les Montréalais ont toutefois dû travailler fort pour remporter cette première victoire depuis le retour de la pause internationale après une défaite contre Austin et une autre face à Toronto en demi-finale du Championnat canadien.

Montréal avait été blanchi lors de ces deux rencontres. Mais dans la colonne des plus de la soirée, le CF Montréal est remonté au second rang de l’Association Est de la MLS avec 26 points, un de moins que le New York City FC qui a cependant joué deux matchs de moins.

Montréal va jouer ses deux prochaines rencontres à l’étranger en visitant Seattle mercredi prochain et le Galaxy de Los Angeles, le 4 juillet.

Drôle de demie

Montréal a donné le ton avec un but de Romell Quioto dès la 6e minute sur une passe en finesse de Zachary Brault-Guillard qui a fait du bon boulot sur le flanc droit.

Mais Charlotte a rapidement répliqué, trois minutes plus tard. Sebastian Breza a mal dégagé un coup franc en le boxant dans les pieds d’un adversaire. Tout s’est terminé par une touche au fond du but de Guzman Corujo.

Et Charlotte s’est affairé à casser le rythme avec de nombreuses «blessures» suivies de guérisons miracles.

Pendant ce temps, Montréal contrôlait le ballon et réussissait ses passes, mais ne faisait rien qui vaille, comme quoi la construction sans Djordje Mihailovic, ça demeure compliqué.

Bulletin

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

8,5 / 10 : Romell Quioto

Un très bon sur le plan offensif avec un but et une passe. Il parvient à déranger la défense adverse avec sa puissance.

8 / 10 : Mathieu Choinière

Il amorce la deuxième demie et marque presque immédiatement sur un superbe tir. Il joue un match très physique.

8 / 10 : Samuel Piette

Travailleur infatigable, il se distingue autant dans le secteur défensif que quand l’équipe attaque pour faire tourner le ballon.

7,5 / 10 : Rudy Camacho

Travail discret et efficace, il prévient quelques menaces.

7,5 / 10 : Zachary Brault-Guillard

Belle implication offensive, il met parfaitement la table sur le but de Quioto.

7,5 / 10 : Alistair Johnston

Bel engagement physique et une volonté d’aider sur le plan offensif.

7,5 / 10 : Joel Waterman

Pas sur son meilleur côté, mais il s’en tire plutôt bien.

7,5 / 10 : Lassi Lappalainen

Il est efficace dans son couloir, il ne se met pas en danger et se sert bien de sa vitesse quand c’est nécessaire.

7,5 / 10 : Victor Wanyama

Une grosse présence physique qui va laisser des bleus à plusieurs joueurs de Charlotte.

7 / 10 : Sebastian Breza

Il a trop tendance à boxer les balles et les redonne à l’adversaire comme sur le jeu qui mène au but de Corujo.

7 / 10 : Mason Toye

Une première présence en dix mois après une longue blessure. C’est déjà un gros point positif.

6 / 10 : Joaquin Torres

Il a des qualités techniques évidentes, mais il essaie parfois de trop en faire et ça le fait passer à côté de l’essentiel.

6 / 10 : Ismaël Koné

Il joue un peu nonchalamment, ce qui affecte sa lecture du jeu par moment.

4 / 10 : Ahmed Hamdi