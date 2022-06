Les fans veulent Marie-Ève Dicaire

Quand Mary Spencer a gelé trois fois l’ancienne championne du monde Chris Namus au tout premier round, c’est le nom de Marie-Ève Dicaire qui s’est mis à circuler dans le casino.

Namus avait perdu en 10 rounds contre Dicaire en finale au Centre Vidéotron de Québec, en 2018. Ce soir-là, Dicaire était devenue championne du monde. Dix rounds, dont quelques-uns à l’avantage de Namus.

Et jeudi, au Casino de Montréal, dans une démonstration foudroyante, Spencer l’a envoyée trois fois au tapis en moins de deux minutes. Les fans faisaient la comparaison et parlaient haut et fort d’un affrontement entre Dicaire et Spencer.

Plusieurs ajoutaient que ça n’arriverait pas, que Dicaire se pousserait le plus loin possible pour conserver sa ceinture. Et puis, les deux femmes font partie d’entreprises de promotion différentes.

« Les fans veulent de toute évidence ce combat. Alors, je suis prêt à tout mettre en œuvre pour que ça se produise. Les fans ont raison », expliquait Camille Estephan hier matin après une courte nuit de sommeil.

Si vous voulez comprendre pourquoi les gens soutiennent que le combat n’aura pas lieu, allez voir sur le site de TVA Sports les deux minutes du combat de Spencer. Dicaire a sans doute vu la vidéo elle aussi.

MEILLEUR GALA DEPUIS LONGTEMPS

Ç’a été une soirée de boxe comme je ne me rappelle pas en avoir connu une. Les neuf combats ont été époustouflants. Artem Oganesyan se battait en cinquième combat et malgré sa défaite cruelle, on n’avait pas encore vu un knock-out. Et tous les affrontements avaient été serrés.

Oganesyan a mangé une maudite volée. Il a passé la nuit et une partie de la journée d’hier à l’hôpital. Deux côtes cassées. Dante Jardon, le Mexicain, l’a matraqué tout le combat.

« Artem n’a que 22 ans. Mais ce n’est pas une défaite ordinaire », a noté Marc Ramsay après la soirée.

« Il était dévasté. On a tout fait pour essayer de le relancer, mais sa chute au plancher au premier round lui a coupé les jambes », de poursuivre l’entraîneur.

Ramsay et Estephan ont eu une réponse jeudi : Oganesyan devra se battre à 147 lb. Il ne peut vaincre un taureau comme « Crazy » Jardon à 154 lb.

Le combat qui a fait lever la foule, c’est celui de Steven Butler. Il a complètement dominé Brandon Brewer, et je suis d’accord avec Butler quand il a affirmé que l’arbitre aurait dû arrêter le duel après le sixième round.

Butler a reçu quelques instructions brouillonnes de son coin, mais quand Rénald Boisvert a pris le contrôle, il s’est appliqué à gérer sa victoire avec des attaques méthodiques.

Butler ne serait pas Butler s’il ne s’était pas permis quelques pitreries pas très élégantes quand son adversaire refusait de tomber malgré les coups de masse, mais il a donné une performance encourageante. Il est fort, il frappe dur, il demeure vulnérable à une droite lancée par-dessus l’épaule, mais comme on dit, il n’a que 26 ans.

L’EXCELLENCE DE BAZINYAN

Quant à Erik Bazinyan, il a été excellent. Contre Marcelo Esteban Coceres, un très bon adversaire qui avait donné du fil à retordre à Billy Joe Saunders, il a été technique, rapide, puissant par moments, et surtout, il a suivi le plan de match à la lettre. Il n’est plus qu’à une couple de victoires d’une chance pour un titre mondial.

Le reste, Félix Desjardins de l’Agence QMI vous le raconte...

Heureux qui comme Ulysse...

L.-P. Neveu est choyé dans la vie. C’est un boss. Mercredi, il a quitté Tampa pour s’en venir à Montréal pour le gala de boxe. Tampa-Chicago, parfait.

À Chicago, on lui annonce que son vol pour Montréal United-Air Canada est annulé. Il couche donc à l’hôtel. On lui déniche le lendemain un vol Chicago-Boston et ensuite Boston-Montréal. Il se lève à 6 h moins le quart pour lire un texto qui lui annonce qu’il va plutôt passer par Detroit. Vol Chicago-Detroit et arrêt de quatre heures à Detroit.

Il finit par arriver à Montréal dans une cohue invraisemblable aux carrousels à bagages. Ses deux valises n’ont pas suivi et il y a 30 personnes qui le précèdent à la queue pour les déclarations de bagages perdus.

« Je suis arrivé à la maison pour le combat de Steven Butler. J’ai manqué mon match à Tampa pour venir à la boxe et j’ai raté ma soirée de boxe aussi », de raconter Louis-Philippe Neveu, de TVA Sports.

Ça lui apprendra. Pourquoi pensez-vous que je suis revenu de West Palm Beach en Audi ?

LA POLICE OCCUPE LE CABARET

J’ai compté 20 policiers dans le cabaret du casino. En uniforme de combat noir de la police de Montréal. Plus les verts de la Sûreté du Québec. Paraît qu’il y avait aussi de la GRC. Ça doit être le gars tout poli à qui j’ai parlé.

Le promoteur ne les avait pas demandés. Ni la Régie des alcools, des courses et des jeux, comme l’a confirmé Marco Bergeron. Ce serait alors le casino ?

Ben voyons, quand t’es pas foutu d’offrir un service de valet, que tes tapis ont l’air sales, qu’il y avait plus d’ambiance aux funérailles de mon ami Pierre Rouleau que dans ce casino morne, t’écœures pas le monde en les scannant à l’entrée du cabaret ?

On m’a expliqué qu’on cherche des armes. Les gangs de rue ? On ne veut pas le dire. Ce serait la norme pour le cabaret. Mais je sais que les madames devaient enlever leurs bagues et leur jonc pour entrer dans le cabaret.

J’ai hâte de voir ce qu’on va faire quand Mario Pelchat va offrir son prochain tour de chant...

Va falloir enlever les soutiens-gorges à armature métallique ?