Ma vie en films: «Il y a trop de beaux pour choisir», dit Pierre-Yves Lord

Il a animé le spectacle de la Fête nationale à Montréal en personne. Et sa voix est maintenant audible dans «Lightyear», le tout nouveau film d’animation de Pixar et de Disney. Entretien avec un passionné des voix, de la radio... et du cinéma!

Pierre-Yves, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

Mon cousin m’avait emmené voir «La guerre des tuques», je devais être en 1re année. Mais je crois qu’auparavant, j’avais vu «E.T. L’extraterrestre» dans un ciné-parc dans la «station wagon» familial. Nous avions des sacs de couchage et il y avait encore le dispositif qu’on installait sur la portière.

Vous avez été attiré par la radio alors que vous étiez préadolescent. Pourquoi cet amour des voix?

C’est la magie de la petite boîte qui émet des sons et tout l’imaginaire de ce qu’on peut penser sur le décor, le positionnement, l’allure des gens qui nous parlent et le fait qu’on ne sache pas qui ils sont. Pour moi, la radio est quelque chose de mystérieux, quelque chose qui «griche»... Cette proximité lointaine.

Est-ce pour cette raison que vous avez accepté de doubler le personnage de Mo Morisson dans «Lightyear»?

Je suis tombé en amour avec Mo en audition, avec le personnage, avec son insécurité, avec son humour, les modulations dans ses émotions et dans sa voix, dans sa gestuelle un peu maladroite. Ça m’a énormément plu.

Votre premier film marquant?

Je dirais, très jeune, «Retour vers le futur». Pour moi, les versions des films doublés comme «Rocky» et «Top Gun» que j’ai vues sur des chaînes de télévision québécoises sont meilleures que les versions originales. C’est à cause du souvenir. Ces films sont ancrés dans ma mémoire d’enfant. La voix de Sylvester Stallone, c’est sa voix doublée. Ce sont des souvenirs indélébiles et indélogeables de ma mémoire.

Et un plus récent?

Il y en a plusieurs. J’aime beaucoup le cinéma de Martin Scorsese, de Stanley Kubrick. Il y a un lien avec «Lightyear», car je suis un grand «fan» de l’exploration spatiale. Des films qui vont jouer avec la ligne espace-temps comme «Interstellaire» ou «Arrivée» de Denis Villeneuve m’ont marqué. Le film «Contact», inspiré d’un roman de Carl Sagan, m’a beaucoup marqué dans mes jeunes années. Ce film est un de mes classiques favoris et il me fait beaucoup réfléchir, partir dans les nuages et les constellations encore aujourd’hui.

La trame sonore qui a bercé votre adolescence?

Celle de «Fiction pulpeuse». Je ne pense pas avoir de film culte. Je crois qu’il y a du bon et du mauvais dans tout. Il y a des périodes de notre vie où on a envie de voir des choses, d’autres où on a envie de se replonger dans des souvenirs, des fois on est assoiffé de découvertes, des œuvres vont venir nous atteindre parce qu’on a certaines vulnérabilités à certains moments de notre vie. On vient de parler d’exploration de l’univers, mais un film comme «Appelle-moi par mon nom» vient me chercher par d’autres questionnements et d’autres émotions. C’est ça la beauté de la vie, du cinéma et de l’art en général: il y a trop de beaux pour choisir.

La réplique de film que vous voudriez voir sur votre pierre tombale?

Dans la version doublée de «Top Gun», le caporal qui est l’instructeur de Maverick et de Goose leur dit: «Ne me prenez pas pour une bille, Maverick.» C’est probablement une expression française et j’aime ça. Dans la vie, j’ai envie qu’on ne me prenne pas pour une bille.