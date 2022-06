Pour une bonne cause

Photo courtoisie

La Corporation des parcs industriels de Québec a profité de la tenue de sa 18e Classique de golf inter-parcs industriels, le 7 juin dernier au Club de golf de Lorette, pour remettre les profits de l’évènement à la Fondation québécoise du cancer. Présentée encore une fois à guichets fermés (160 participants), la Classique a remis un chèque de 15 000 $ à l’organisme qui, depuis plus de 40 ans, consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Roussin, présidente des Immeubles Roussin et présidente d’honneur de la Classique inter-parcs 2022 ; Jean Comeau et France Locas de la Fondation québécoise du cancer ; Pierre Cassivi, PDG de la Corporation des parcs industriels de Québec et Francis Carrier, directeur, ventes régionales, Marché PME Est du Québec, de Telus.

Un retour à la maison

Mikaël Tam (photo), qui fut membre des Remparts de Québec de 2007 à 2012 et qui a évolué pour de nombreuses équipes professionnelles, tant aux États-Unis qu’en Europe, dont dans la KHL l’an dernier avec le Red Star de Kunlun, a accepté le poste d’entraîneur adjoint du club de hockey Blizzard M18 AAA du Séminaire Saint-François. C’est un retour à la maison pour Mikaël, ancien porte-couleurs du Blizzard pendant la saison 2006-2007. Il se joint ainsi à l’entraîneur-chef Mathieu Turcotte de même qu’à Éric Chouinard, Simon Gagné et Alexandre Giroux, du personnel du Blizzard, qui ont tous porté les couleurs des Gouverneurs de Sainte-Foy dans les années 1990.

Implication exceptionnelle

Dina Karassane (photo), cette jeune femme de Limoilou diplômée du Cégep de Limoilou, se démarque par son leadership, son ingéniosité et son amour pour sa collectivité. Son implication exemplaire, entre autres pour aider les réfugiés internationaux en s’investissant dans les programmes de parrainage et en donnant des cours particuliers d’anglais, de français et de mathématiques au centre d’aide de son cégep, lui a récemment valu une reconnaissance importante qui aura un impact marquant sur son parcours personnel et professionnel. Le 2 juin dernier, Dina a remporté l’une des 20 Bourses d’études TD pour le leadership communautaire, qui sont remises chaque année à des étudiants canadiens s’impliquant dans leur collectivité. Grâce à son engagement dans son milieu, elle recevra une bourse pouvant atteindre 70 000 $ qui servira notamment à payer ses droits de scolarité et ses frais de subsistance pendant la durée de ses études postsecondaires.

En souvenir

Le 25 juin 2017. Le pilote québécois Lance Stroll, sur Williams Mercedes, réussi son premier podium en carrière en Formule 1 alors qu’il termine au troisième rang du Grand Prix d’Azerbaïdjan remporté par Daniel Riccardo sur Red Bull. Valtteri Bottas sur Mercedes termine au 2e rang.

Anniversaires

Michel Tremblay (photo), auteur québécois (Les belles-sœurs), 80 ans... René Corbet, ex-joueur de la LNH (Nordiques, Avalanche, Flames, Penguins), 49 ans... Michel Côté, comédien de théâtre, de télé et de cinéma, 72 ans...

Disparus

Le 25 juin 2021 : John Erman (photo), 85 ans, réalisateur, producteur et acteur américain... 2018 : Paul Gérin-Lajoie, 98 ans, l’homme derrière la création du ministère de l’Éducation du Québec et de la fondation qui porte son nom...