(Re)découvrir Penélope Cruz en cinq films

L’actrice espagnole, vedette planétaire, est à l’affiche de «Compétition officielle», comédie dans laquelle elle donne la réplique à Antonio Banderas. Et pourquoi ne pas revisiter les productions les plus notables de la filmographie de celle qui a fêté ses 48 ans en avril dernier?

«Jamón, jamón» (1992)

Celle qui a pour surnom «Pe» apparaît pour la première fois à l’écran dans «Jamón, jamón» de Bigas Luna et donne la réplique à... Javier Bardem. Même si elle n’a que 17 ans, elle se fait remarquer au point d’être nommée aux prix Goya, l’équivalent espagnol des Oscars, dans la catégorie de la meilleure actrice. Elle enchaîne ensuite avec bon nombre de productions espagnoles et c’est finalement pour «En chair et en os», sorti en 1997, qu’elle tourne pour la première fois sous la direction de Pedro Almodóvar... tout en retrouvant Javier Bardem, devenu aujourd’hui son mari.

«Vanilla Sky» (2001)

Est-ce Almodovar qui lui ouvre les portes de l’industrie internationale? Car on la voit l’année suivante dans «The Hi-Lo Country» de Stephen Frears et «Don Juan» de Jacques Weber. Mais c’est en 2001 qu’elle effectue une entrée fracassante à Hollywood. «Cartel» de Ted Demme avec Johnny Depp, «La Mandoline du capitaine Corelli» de John Madden avec Nicolas Cage, puis «Vanilla Sky» de Cameron Crowe avec Tom Cruise – elle sera d’ailleurs en couple avec l’acteur pendant trois ans – font d’elle une vedette planétaire.

«Volver» (2006)

Elle poursuit une carrière internationale et on la voit dans «Fanfan la Tulipe» aux côtés de Vincent Perez ou encore «Gothika» de Mathieu Kassovitz avec Halle Berry et tourné à Montréal. Penélope Cruz retrouve Pedro Almodóvar pour la troisième fois avec «Volver». Le film ouvre le Festival de Cannes, remporte la Palme d’or, les six actrices du film se voient attribuer le Prix d’interprétation et, quelques mois plus tard, l’Espagnole sera en nomination aux Oscars, une première pour une comédienne de sa nationalité. Elle ne remporte pas la statuette, mais fait désormais partie du gratin hollywoodien.

«Vicky Cristina Barcelona» (2008)

Woody Allen vient chercher Penélope Cruz pour incarner Maria Elena, une femme mentalement instable dans «Vicky Cristina Barcelona». Le succès critique et populaire du film – le long métrage engrangera 96,4 millions $US au box-office – propulse, une fois de plus, Penélope Cruz sur le devant de la scène et assoit sa réputation. Car elle accumule les récompenses, Goya, BAFTA et Oscar tombent dans son escarcelle. Elle se laisse ensuite tenter par le doublage du film d’animation «G-Force», puis par la comédie musicale «Neuf» pour laquelle elle s’entraîne pensant trois mois pour pouvoir danser.

«Les 355» (2022)

Les années qui suivent son Oscar sont remplies, tous les cinéastes se l’arrachent. Elle figure ainsi au générique de superproductions comme «Sexe à New York 2», «Pirates des Caraïbes: la fontaine de Jouvence», «Zoolander 2», retrouve Woody Allen pour «Rome mon amour»... et accepte même de tourner une publicité pour Nintendo, dans laquelle elle se transforme en Mario. Elle joue également aux côtés de Javier Bardem, devenu son époux, dans «Escobar» et effectue un détour par la télévision en Donatella Versace pour «American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace». À la demande de Jessica Chastain, productrice de «Les 355», elle prend part à ce film d’action entièrement féminin. Est-ce ce qui lui a donné envie de passer derrière la caméra? Car, en plus de tenir le rôle principal de «On the Fringe», long métrage de l’espagnol Juan Diego Botto qui sortira à l’automne, elle est également productrice.