Sergachev: un vieux de 24 ans

DENVER | Il y a deux anciens choix de premier tour du Canadien parmi les quatre premiers défenseurs chez le Lightning de Tampa Bay : Ryan McDonagh et Mikhaïl Sergachev.

• À lire aussi: Lightning: des guerriers dans l’âme

• À lire aussi: «Il [Darcy] était ok» – Bednar

• À lire aussi: Avalanche : Confiance en Kuemper

On le sait. Il s’agit d’une vieille histoire. McDonagh était un choix de premier tour du CH en 2007 (12e au total). Sergachev, lui, avait grimpé sur l’estrade au 9e rang du premier tour en 2016.

On ne reviendra pas sur les échanges du passé pour Scott Gomez avec les Rangers ou Jonathan Drouin avec le Lightning. Mais on prendra quelques lignes pour souligner l’amélioration dans le jeu de Sergachev.

On n’a pas le choix, c’est Jon Cooper qui a choisi d’en glisser quelques mots au lendemain d’un très bon match du numéro 98 face à l’Avalanche.

« Nous avons de gros chats à notre ligne bleue, a évoqué Cooper. Sergachev a 23 ans [24 ans depuis le 25 juin] et il a déjà gagné la coupe Stanley à deux reprises. Pour un jeune homme, il possède déjà une grande expérience en séries [91 matchs]. Il est clairement en avance sur son temps. Il se retrouve aussi dans un bon environnement avec des défenseurs comme Hedman et McDonagh du côté gauche. Et de l’autre côté, nous avons aussi de bons défenseurs avec Cernak, Bogosian et Rutta. J’aime nos défenseurs, mais l’Avalanche peut également dire la même chose. C’est probablement pour ça que les deux équipes se retrouvent en finale. »

Un choix logique

Lors du cinquième match, Sergachev a retenu l’attention par de bonnes mises en échec, dont une très solide au centre de la glace contre Nathan MacKinnon, et il a également obtenu une passe sur le but gagnant d’Ondrej Palat. Sur ce jeu, il a fait preuve d’une belle patience en optant pour une passe en direction d’Hedman au lieu de décocher simplement un tir au filet dans une circulation lourde.

« Quand tu vois ton meilleur défenseur qui est libre, c’est normal de lui refiler la rondelle, a dit Sergachev. Victor a ensuite réussi une très belle passe pour Pally [Palat]. Oui, c’était de la patience, mais c’était aussi le jeu à faire. »