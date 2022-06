Télé nostalgie: hockey avec papa, féminisme avec maman

S’il y en a bien une qui connaît toutes les émissions jeunesse québécoises du début des années 1970, c’est Marie-Hélène Thibault. La comédienne garde des souvenirs impérissables du temps passé en compagnie de personnages uniques comme Fanfreluche, la Souris verte ou encore Sol et Gobelet.

Marie Hélène, quelles sont les émissions jeunesse qui vous ont marquée ?

Fanfreluche, Sol et Gobelet, La Ribouldingue et, plus tard, Pop Citrouille. Toutes pour leur créativité et leur ouverture sur l’imaginaire. Mes enfants ont à leur tour adoré Fanfreluche et Sol et Gobelet !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Regarder La Soirée du hockey, juste pour me coucher tard et rester avec mon père ! Aussi, découvrir le féminisme en même temps que ma mère en regardant Aline Desjardins à Femme d’aujourd’hui, et sentir l’importance de cette prise de parole.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Mes parents ne voulaient pas qu’on la regarde trop, et plus vieille, je lisais beaucoup. Par contre, je connais toutes les émissions jeunesse du début des années 1970, ça dit tout ! Mais il n’y avait jamais de télé aux heures des repas !

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Laura Ingalls [jouée par Melissa Gilbert, NDLR] de La petite maison dans la prairie. Je me reconnaissais en elle. Et les livres dont l’histoire est tirée sont moins romancés, mais passionnants. Je m’endormais en fabulant sur la vie des pionniers américains à la fin du XIXe siècle. Or, la merveilleuse Fanfreluche de Kim Yaroshevskaya m’a sans doute donné envie de raconter des histoires.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Celles de La Ribouldingue. La Souris verte. Nic et Pic ou encore Grujot et Délicat. Ma mère me les chantait, puis on les chantait ensemble. Elles sont ancrées très profondément !

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Les sorcières dans Fanfreluche qui étaient incarnées par la fabuleuse Hélène Loiselle. Elles me faisaient peur et me fascinaient ! Aussi, la Souris verte de Louisette Dussault. Ironiquement, son émission était en noir et blanc !

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Leur monde intérieur qui est riche, vibrant, plein de compassion, de curiosité et de créativité. Et leur dire que tout est possible avec de l’imagination !

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Au Québec, je pense qu’elle a beaucoup évolué, qu’elle tient compte de la psychologie moderne et des enjeux rencontrés maintenant, mais qu’elle a gardé la fantaisie et la créativité qui font notre marque de commerce. Les acteurs et actrices des séries jeunesse travaillent très fort et sont très doués ! Et c’est plein de trouvailles au niveau des costumes et des décors !

♦ Marie-Hélène Thibault est la maman de celui qu’on surnomme Lolo dans la deuxième saison de la comédie familiale Défense d’entrer ! maintenant offerte sur ICI Tou.tv Extra. Elle se transforme également en intervieweuse amère pour la websérie Bulles de star qu’il est possible de découvrir au tv5unis.ca.

