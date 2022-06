Une anecdote qui en dit beaucoup sur Bennedict Mathurin

Les Pacers de l’Indiana sont en pleine reconstruction, et l’ajout d’un joueur déterminé à connaître du succès comme le Québécois Bennedict Mathurin leur permettra d’accélérer le processus.

L’entraîneur-chef Rick Carlisle a été un témoin privilégié de la passion du basketball du joueur que sa formation a sélectionné au sixième rang du repêchage de la NBA, jeudi.

Quand il s’est entraîné devant l’équipe, le 10 juin, Mathurin a impressionné tout le personnel d’instructeurs par ses capacités physiques. Un seul aspect n’a pas plu au jeune homme de 20 ans: sa performance aux tirs de trois points.

Ayant réussi moins de 20 lancers sur ses 25 tentatives du centre-ville, Mathurin s’est ressassé le moment dans le vestiaire, sous la douche et lors du repas avec ses futurs employeurs, a raconté Carlisle en conférence de presse, vendredi, son histoire étant reprise sur le site web des Pacers.

Le produit de l’Université de l’Arizona a finalement demandé s’il pouvait retourner s’entraîner au Ascension St. Vincent Center ce soir-là, afin de corriger quelques défauts. C’est Carlisle qui lui a offert de l’aider et les deux hommes ont travaillé ensemble pendant une heure, avant que Mathurin doive prendre son avion le lendemain matin.

«Ça m’en a dit beaucoup sur l’homme qu’il est, avec sa grande curiosité intellectuelle pour le jeu, son amour du basketball. Les gars qui ont une chance de vraiment connaître du succès et d’y parvenir dans cette ligue ont une vraie fascination sur la découverte de soi et l’amélioration. Il est l’un de ces gars. Ça se voit», a mentionné Carlisle.

En plus de Mathurin, les Pacers ont ajouté Kendall Brown et Andrew Nembhard en deuxième ronde. L’entraîneur a expliqué que les trois joueurs peuvent jouer à des positions différentes. Il voit déjà le Montréalais dans un rôle d’arrière ou d’ailier.

«Ils ont de la polyvalence, ils ont de l’amour pour le jeu, et ils ont tous un élément dynamique à leur répertoire», a-t-il décrit, visiblement charmé.

Avec un noyau composé notamment de Tyrese Haliburton (22 ans) et Chris Duarte (25 ans) et l’ajout de morceaux importants comme Mathurin, les Pacers présenteront un visage jeune et dynamique la saison prochaine.