Rien n’est aussi subjectif qu’une chanson. Celle qui me fait pleurer laisse ma femme, Maryse, indifférente et celle qu’écoute en boucle ma petite fille, Roxane, me paraît insignifiante. L’interprète a presque autant d’importance que les paroles et la mélodie. Je ne peux entendre Claude Dubois sans avoir la gorge nouée. Du temps où nous étions amis, je ne pouvais écouter Pauline Julien sans grincer des dents. Mais j’ai le cœur serré quand je l’entends chanter Mommy.

Les années où l’on rêvait d’indépendance furent les plus inspirantes. Par les temps moroses que l’on traverse, je ne vois pas Stéphane Venne écrire des chants de conquête comme C’est notre fête aujourd’hui ou Le début d’un temps nouveau. C’est un authentique hymne national qu’a créé Gilles Vigneault avec Gens du pays. Comment ne pas s’envoler sur l’air de Lindberg, interprété par Louise Forestier et Robert Charlebois ?

J’aime bien Louis-Jean Cormier, Céline Dion, Charlotte Cardin ou Ginette Reno, mais si je n’ai que dix chansons à emporter sur une île déserte, aucune des leurs ne sera dans mes bagages. Plaisir coupable du country, que maman nous défendait d’écouter, j’emporterai sûrement Mille après mille. Les jours de cafard, la chanson de Gerry Joly, interprétée par Willie Lamothe, deviendra mon ver d’oreille. J’aime aussi ce qu’en tire la voix fluette de Fred Pellerin.

À l’époque où il a fréquenté mon amie Mia Dumont, je me suis lié d’amitié avec Eddy Marnay, le plus grand parolier des temps modernes avec ses 4000 chansons. Un jour, je lui demandai combien de temps il mettait pour composer une chanson. « Cinq minutes ou... cinq ans ! Une chanson, c’est un miracle ! » Heureusement que des compositeurs doués peuvent faire des miracles, car je ne saurais vivre sans chansons. Surtout sur une île déserte.