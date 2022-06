Une révolution au féminin

Voici une histoire méconnue, celle des soldates durant la révolution mexicaine, qui débuta en novembre 1910 avec le soulèvement contre le président Porfirio Díaz.

C’est donc un point de vue féminin qui est ici privilégié, car les femmes ont participé activement et de multiples façons à l’émancipation de la société mexicaine, mais l’Histoire les a négligées.

Díaz dirigeait le pays d’une main de fer depuis une trentaine d’années. Il faut préciser que ce dictateur n’avait pas que des défauts, il avait adopté plusieurs mesures progressistes dans les domaines de la santé et de l’éducation, comme la création de l’Université nationale autonome de Mexico d’où sortiront nombre de révolutionnaires, dont plusieurs femmes qui, aux côtés de leurs sœurs ouvrières moins instruites, joueront un rôle moteur dans le déclenchement de la révolution.

Vers la fin du XIXe siècle, le Mexique est secoué par une vague de grèves qui tournent souvent à l’émeute. Le mouvement anarchiste y est très présent. Menacés de mort, plusieurs leaders syndicaux doivent fuir aux États-Unis où ils comptent de nombreux supporters.

Une relève féminine

Sara Estela Ramírez est de ceux-là. Sa maison de Laredo, au Texas, devient rapidement le quartier général des opposants au Porfiriat (les partisans du dictateur Porfirio Díaz). Elle appelle à l’unification des forces et « fonde le journal La Corregidora, en hommage à l’héroïne de l’Indépendance, qui attaque le gouvernement de Porfirio Díaz », tout en collaborant à d’autres organes de presse au Mexique et aux États-Unis.

Flores de Andrade est une autre activiste. Pourchassée par les sbires du régime, elle se réfugie à El Paso avec son compagnon, le « camarade Pedro Mendoza ». Au cours d’une mission au Mexique, elle est arrêtée et condamnée à mort. On raconte que face au peloton d’exécution, elle se serait emparée de l’arme de l’officier et, sous la menace, aurait obtenu sa libération. Vrai ou faux, nous disent les auteurs, le fait est qu’elle se retrouve de nouveau aux États-Unis, où elle fonde, en septembre 1905, « le Parti libéral mexicain, libertaire et anticlérical, dont le programme insiste surtout sur les préoccupations ouvrières ».

Lorsque les hommes se retrouvent en prison, les femmes prennent la relève. Agitatrices, organisatrices, rédactrices, porteuses de valises, ces pétroleuses mènent souvent des missions délicates et périlleuses et n’hésitent pas à participer à des soulèvements armés. Ne se contentant pas des seconds rôles, nous disent les auteurs, ces militantes prennent souvent l’initiative en construisant leurs propres outils de combat.

« La presse constitue leur espace privilégié pour s’exprimer contre le gouvernement et lutter en même temps pour leurs droits au travail. »

On y parle, entre autres, du suffrage féminin, de l’accès au travail, des violences conjugales et de l’égalité des droits, au milieu d’articles vilipendant le gouvernement de Díaz.

Un exemple éloquent

L’histoire de Juana Belén Gutiérrez Chávez vaut le détour. Née d’un père paysan et d’une mère « grenouille de bénitier », elle sera pourtant une farouche anticléricale. Petite couturière, Juana s’achète quelques chèvres dont elle vend le lait pour arrondir ses fins de mois. Elle trouve le temps d’écrire des articles vitrioliques pour dénoncer les conditions de travail des mineurs, ce qui lui vaudra d’être emprisonnée pendant un an. À sa sortie de prison, elle change de ville pour dépister la police, vend son troupeau de chèvres, s’achète une presse pour imprimer le journal de combat qu’elle a fondé, Vésper/Justice et liberté, « la première publication féminine d’opposition », tout en travaillant comme ouvrière et en élevant ses enfants en mère veuve. Elle participe à l’insurrection contre Díaz, fait fusiller un homme pour viol et sera promue colonelle par Emiliano Zapata.

Juana sera emprisonnée plusieurs fois et même torturée, mais jamais elle n’abdiquera. Après la révolution, elle sera alphabétisatrice et enseignante auprès des populations marginales et, malgré toutes ces années de services, mourra dans l’indigence totale à 67 ans.

Cet ouvrage fourmille d’histoires tout aussi héroïques et spectaculaires. Vous ne verrez plus jamais le Mexique de la même façon.