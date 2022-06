Vegpro vendue aux Américains

Le plus gros producteur de légumes frais au pays, Vegpro, vient d’être vendu à un fonds américain, qui conservera le siège social employant 40 personnes, dont ses six dirigeants, à Sherrington.

• À lire aussi: Ils cultivent le jardin du Québec

« Le siège social est à Sherrington et demeurera à Sherrington », a assuré en entrevue au Journal Anthony Fantin, PDG de Vegpro, dont les ventes dépassent les 270 millions de dollars.

« C’est un partenaire financier, ce n’est pas un opérateur d’entreprise », a-t-il expliqué en parlant du fonds américain Vision Ridge Partners, devenu actionnaire majoritaire après le départ à la retraite de Gerry Van Winden.

Pas un opérateur

Basé à Boulder, au Colorado, le fonds en développement durable Vision Ridge Partners de 2,5 milliards de dollars n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue. Vegpro n’a pas voulu dévoiler le montant de la transaction.

L’an dernier, Le Journal avait raconté l’histoire de Gerry Van Winden, arrivé ici depuis les Pays-Bas avec une poignée de dollars et qui avait réussi à transformer des terres bon marché à l’époque en un véritable empire de la laitue.

Aujourd’hui, c’est donc une page d’histoire qui se tourne pour l’entreprise du comté des Jardins-de-Napierville, symbole du succès florissant de la région.

Mécontentement dans l’industrie

En coulisses, de gros joueurs québécois de l’industrie ont manifesté hier au Journal leur mécontentement de voir des Américains dans l’entreprise.

« Après l’acquisition de la Laiterie Chalifoux par les Français, on voit le secteur maraîcher passer aux mains des Américains. Est-ce que c’est vraiment ça que l’on veut comme modèle alimentaire ? », s’est demandé l’un d’eux, en exigeant l’anonymat de peur d’être ciblé par ses semblables.

Alors que le gouvernement Legault enfonce le clou de l’autonomie alimentaire, son ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a répondu aux questions du Journal en se faisant philosophe.

« C’est certain que nous préférons quand la propriété demeure québécoise, mais l’activité économique va demeurer au Québec », a-t-il déclaré.

Acheteur québécois sur les rangs

Au Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), sa PDG, Sylvie Cloutier, abondait dans le même sens.

« J’ai parlé à M. Van Winden, qui nous a confirmé que les opérations allaient rester ici », a-t-elle déclaré.

Lors d’un entretien avec Le Journal, le nouveau PDG de Vegpro, Anthony Fantin, a précisé qu’une cinquantaine d’acheteurs se sont montrés intéressés.

« Dans les quatre finalistes, il y avait deux Canadiens, dont l’un d’eux était Québécois », a-t-il détaillé.

« Le Fonds de solidarité FTQ était impliqué avec un de ces groupes-là », a-t-il soufflé, en refusant de dire si la Caisse de dépôt faisait partie du lot ou non.

VEGPRO EN BREF

Fondation : 1998

Siège social : Sherrington

Employés : 1000

Légumes : bébé laitues, oignons, carottes et échalotes

Marque : Attitude Fraîche

Quatre Usines :

Québec (2) : une d’emballage de laitues et une d’emballage d’oignons et de carottes. Colombie-Britannique Floride

Source : Vegpro

►Fondé par Reuben Munger, Vision Ridge a des bureaux au Colorado et à New York et a investi dans l’énergie solaire et l’électrification des transports.