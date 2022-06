À VOIR | Des nuages spectaculaires qui ressemblent à l’océan

Une femme du Minnesota a récemment photographié une incroyable formation de nuages ressemblant à l’océan dans une photo maintenant virale.

Theresa Birgin Lucas, de Bemidji, rentrait chez elle sur l'autoroute 64 après une longue semaine à Rochester lorsque des nuages d'orage ont commencé à se former. Dans un post Facebook, elle a expliqué que sa fille était à la maison et s'inquiétait pour sa mère.

«Elle paniquait et voulait savoir combien de temps il me restait avant d'arriver à la maison, alors j'ai pris cette photo et j'ai dit "Je suis près d'Akeley"», a-t-elle écrit.

Selon les informations rapportées par le New York Post, elle n'a même pas regardé la photo jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison et que sa fille lui dise à quel point elle était cool.

Elle a posté la photo sur les médias sociaux, où elle est immédiatement devenue virale. Mme Lucas a déclaré qu'elle avait reçu des messages de téléspectateurs du monde entier lui demandant ce qu'il en était de cette image étonnante.

Les réactions sur les médias sociaux ont été mitigées, certains se demandant si l'image n'avait pas été retouchée, tandis que d'autres sont émerveillés par le paysage marin dans le ciel.