Cancer de la peau: toujours plus de cas de mélanome

Les Québécois sont encore trop imprudents sous le soleil, comme en témoigne la hausse constante des cas de mélanome chaque année, même si cette forme grave du cancer de la peau est largement évitable.

« Un bronzage santé, ça n’existe pas ! Il faut se sortir ça de la tête », tranche le chercheur de l’Université McGill Ivan Litvinov.

Il vient de publier une étude qui démontre que l’incidence du mélanome continue de croître chaque année au pays, mais aussi que les résidents des régions côtières et de celles aux températures plus clémentes et moins pluvieuses sont plus à risque.

Les taux sont ainsi plus élevés dans tout le sud de l’Ontario et la Nouvelle-Écosse, par exemple. Son étude exclut cependant le Québec, car le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas de données publiques depuis 2017.

« Je crois qu’une bonne partie du Québec se compare aux régions canadiennes les plus touchées par le mélanome », souligne toutefois le Dr Litvinov.

Hausse importante

Selon le Registre québécois du cancer, l’incidence du mélanome a grimpé de 158 % pendant 10 ans. La province comptait 683 diagnostics de ce cancer en 2007 et 1763 en 2017.

Le mélanome est l’un des cancers les plus diagnostiqués chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, selon la Société canadienne du cancer.

Et malgré la hausse de l’incidence du mélanome, les taux de mortalité ont chuté d’environ 5 % ces dernières années selon les données de la Société canadienne du cancer. Un signe que les traitements s’améliorent, même s’il reste le cancer de la peau le plus mortel.

« Mais personne ne devrait mourir du mélanome, c’est évitable », poursuit le chercheur.

Loin d’inviter les Québécois à s’enfermer et à passer la journée sur le canapé, il privilégie des comportements responsables. Un chapeau, de la crème solaire, des vêtements plus longs ou encore éviter le milieu de la journée quand le soleil frappe plus fort, énumère-t-il.

Mais au Québec par exemple, l’ensoleillement n’est même pas assez puissant pour que notre corps produise de la vitamine D, ajoute-t-il. C’est pourquoi il vaut mieux miser sur les aliments enrichis que sur le soleil pour en faire le plein.

Un mélanome... aux ongles

Le mélanome touche davantage d’hommes, sauf pour une catégorie : les doigts et les ongles.

« En raison des rayons UV dans les salons », croit-il. Les femmes sont plus nombreuses à développer ce cancer, appelé mélanome lentigineux des extrémités, selon l’étude publiée dans la revue Frontiers in Medicine.

Les hommes sont quant à eux plus à risque sur le crâne, le visage et le torse. Chez les femmes, le mélanome est plus fréquent sur les jambes.

Il plaide pour un changement de culture, qui cesse de valoriser un teint bronzé. Il cite l’Australie comme un pays ayant une longueur d’avance. Là-bas, les parents qui ne couvrent pas leurs enfants de crème solaire sont regardés comme le seraient ici des fumeurs exposant leur enfant à la fumée secondaire.

LES MÉLANOMES EN BREF

Une incidence de 21 cas par 100 000 habitants de 2011 à 2017

L’incidence était de 12 cas par 100 000 habitants de 1992 à 2010

Plus fréquent chez les hommes (54 %), sauf pour les cas sur les doigts et les ongles

Chez l’homme : 39 % des mélanomes sur le torse, 24 % sur la tête et 22 % sur le cou et les épaules

Chez la femme : 32 % des mélanomes sur les jambes et 29 sur le cou et les épaules

Baisse du taux de mortalité de 32 %, grâce notamment aux traitements d’immunothérapie ciblés.

Source : Université McGill

Un cancer bien plus grave qu’on le croit

Une femme de 38 ans de la Rive-Sud qui a vaincu un mélanome met en garde les Québécois, leur suggérant de consulter rapidement, car les conséquences peuvent être lourdes.

« Le mélanome n’est pas juste sur la peau. Ça rentre dans les tissus et le sang, et se propage rapidement », souligne Erin Lawrence.

La femme de Saint-Amable a été diagnostiquée en 2018. Un grain de beauté noir et boursouflé était apparu derrière son genou.

Et même si elle n’a pas tardé et a rapidement été prise en charge, l’opération était beaucoup plus importante qu’elle l’avait imaginée.

Des tissus de la grosseur d’une balle de golf ont dû être retirés du genou, mais aussi jusqu’au haut de sa cuisse, où la tumeur s’était répandue. Elle a aussi reçu des traitements d’immunothérapie pour éliminer le cancer.

Et même si quatre ans plus tard le cancer n’est pas revenu, ses impacts se font toujours sentir.

« C’est beaucoup de travail. Tous les six mois, il y a des examens, des prises de sang, des rendez-vous pour lesquels je dois m’absenter du travail », souligne-t-elle.

Cas plus graves

Pour sa part, le Dr Joël Claveau, dermatologue au CHU de Québec et spécialiste du mélanome, s’inquiète aussi des impacts de la pandémie.

« On voit beaucoup de mélanomes très avancés », dit-il, ajoutant que des patients ont trop tardé avant de consulter.

Il dit traiter des « tumeurs épouvantables », parfois grosses comme des bleuets sur la peau.

« Avec le mélanome, on ne sent rien. Les patients me disent “ça ne faisait pas mal, ça ne pique pas, ça ne brûle pas, c’est là depuis longtemps” », explique l’expert.

Pour démêler un grain de beauté d’une tumeur cancéreuse, le dermatologue propose la méthode ABCDE.

L’asymétrie, une bordure irrégulière, une couleur noire ou un mélange brun et rougeâtre, un diamètre plus grand que sept millimètres et une évolution de la lésion dans le temps.

Et si l’accessibilité à un dermatologue a été un défi au Québec ces dernières années, il espère que la télédermatologie annoncée cette semaine par Québec pourra réduire les délais.

Avec la Plateforme de soins virtuels (PSV), les patients pourront être vus à distance par un dermatologue, à qui des photos seront acheminées.